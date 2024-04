Hat der neue Angels-Trainer eine Ausstiegsklausel?

Plus Die Angels haben mit Niko Kuusi einen neuen Trainer gefunden. Martin Fürleger schildert, worauf Niko Kuusi Wert legt und wie lange der Vertrag gilt.

Nach dem überraschenden Trainerwechsel von Matīss Rožlapa nach Saarlouis haben die Eigner Angels ihren neuen Trainer bekannt gegeben: Niko Kuusi wird die Nördlingerinnen in der neuen Bundesliga-Saison coachen. Wie die Angels ihren Trainer gefunden haben und wie dessen Vertragssituation ist, sagt der sportliche Leiter Martin Fürleger im Gespräch mit unserer Redaktion.

Fürleger schildert, er sei froh, "dass wir einen sehr guten Trainer für unseren Standort gefunden haben". Er habe auch bewiesen, dass er in der Lage ist, Spielerinnen besser zu machen. Nun könne man auch in die größere Kaderplanung gehen, denn die erste Frage einer Spielerin sei: "Wer ist der Trainer?" Es sei schnell gelungen, Ersatz für Rožlapa zu finden, man habe aber nichts überstürzt.