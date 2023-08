Neuerungen und alte Bekannte bei den TSV-Korbjägern

Nördlingens Basketballer wollen auch im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg eine gute Rolle in der 1. Regionalliga spielen. Auf wen der neue Coach bauen kann.

Nach einer erfolgreichen ersten Saison zurück in Deutschlands höchster Amateurbasketballliga wollen die Regionalliga Herren des TSV Nördlingen auch in der kommenden Spielzeit wieder angreifen. Der Aufsteiger erreichte Anfang des Jahres, nach missglücktem Ligastart, überraschend die Play-offs und spielte dort mit dem späteren Meister TSV Breitengüßbach lange auf Augenhöhe. Gerade dieses Duell, vor einer mit fast 700 Zuschauern ausverkauften Hermann-Keßler-Halle, lies die Basketballbegeisterten im Ries an Erinnerung aus früheren Glanzzeiten schwelgen und dürfte viel Lust auf die kommende Spielzeit gemacht haben.

Noch bevor die TSVler in die Vorbereitung auf diese starteten, gab es bereits große Neuigkeiten zu verkünden. Ex-Angels Trainer Ajtony Imreh wechselt vom Damen- in den Herrenbereich und ersetzt den Aufstiegstrainer Mohammed Hajjar. Unterstützt wird der Ungar dabei von TSV-Urgestein Sebastian Moll als Co-Trainer. Das neue Duo an der Rieser Seitenlinie startete bereits mit den Vorbereitungen und darf dabei weiterhin auf tragende Spieler der vergangenen Jahre bauen.

Trainer Imreh kann weiter auf die Säulen der Nördlinger Mannschaft setzen

Center Josef Eichler wird das junge Team abermals als Kapitän anführen. Auch die Nördlinger Eigengewächse Benedikt Schwarzenberger, Julius Kluger und Pascal Schröppel bleiben dem Team erhalten und werden mehr Verantwortung übernehmen. Mit Lukas Hahn, Felix Stoll und Jakob Scherer rücken weitere vielversprechende Talente aus dem Nördlinger Nachwuchs nach.

Auch der zweite, sehr erfahrene TSV-Center Robin Seeberger, bekannt für spektakuläre Dunkings und Blocks, ist weiterhin an Bord und soll ebenfalls als Leader vorangehen. Somit können die Nördlinger am eingespielten Kern ihrer Mannschaft, der hauptverantwortlich für den Erfolg in jüngster Vergangenheit war, festhalten und weiter von ihrer guten Teamchemie profitieren. Zeitgleich suchen die Verantwortlichen nun nach geeigneten Ergänzungen für den jungen Kader.

Neuverpflichtung wird in Kürze vorgestellt

Am Modus wird sich währenddessen auch in der neuen Saison nichts ändern. Die Rieser müssen sich zunächst in der Südgruppe gegen bereits bekannte Teams aus Ansbach, Haching, Vilsbiburg und München durchsetzen. Stimmungsvolle Höhepunkte werden dabei wieder die beiden Derbys gegen den Lokalrivalen aus Treuchtlingen, die im vergangenen Jahr zu regelrechten Basketballkrimis wurden. Als Aufsteiger kommt die Mannschaft aus Neustadt an der Aisch hinzu. Ist die Gruppenphase überstanden, trifft der TSV in einer packenden Play-offs-Serie auf Teams aus der Nordgruppe.

Die Teilnahme an dieser Endrunde setzte Teammanager Moritz Pösl auch in diesem Jahr wieder als Saisonziel für seine Truppe aus. Noch wichtiger sei aber die Entwicklung weiterer junger Nördlinger Talente, die den Sprung aus dem Jugendbereich in die Regionalliga schaffen und dort tragende Rollen spielen sollen. So soll auch in Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft aus Rieser Basketballtalenten, ergänzt durch auswärtige Spieler mit Erfahrung auf diesem Niveau, erhalten bleiben. Ein erste solche Ergänzung ist bereits gefunden worden und soll in naher Zukunft vorgestellt werden, heißt es vom Verein.