Basketball

vor 1 Min.

Nördlingens Trainer liebt sein Team

Plus Angels-Chefcoach Ajtony Imreh hebt den Kampfgeist und Siegeswillen seiner Schützlinge hervor. Diese Trümpfe sollen auch im Heimspiel gegen Göttingen stechen.

Von Katja Gerstmeyr

„This is why I love this team and [...] everybody has to love this team.“ So äußerte sich Trainer Tony Imreh nach dem grandiosen Heimsieg gegen Hannover über seine Mannschaft und meinte damit den Einsatz und den Siegeswillen, den jede seiner Spielerinnen auf dem Feld zeigt. Auch am vergangenen Wochenende bewiesen die Eigner Angels wieder ihren Kampfgeist, als sie einen Rückstand von fast 20 Punkten aufholten und im letzten Viertel eine beinahe schon verloren geglaubte Partie doch noch drehten. Am Sonntag können die Nördlingerinnen ihre Leidenschaft für den Basketballsport wieder in eigener Halle unter Beweis stellen.

