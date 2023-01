Harald Schmidt schnappt sich die Königswürde in Ehingen am Ries

Die Hubertusschützen küren die Gewinner des Königsschießens und ernennen einen neuen Ehrenschützenmeister. Auch künftige Baumaßnahmen werden diskutiert.

Die Hubertusschützen aus Ehingen am Ries haben bei ihrer Generalversammlung mit Königsproklamation auch Mitglieder geehrt und Zukunftsthemen besprochen. Außerdem wurde eine der prägendsten Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte zum Ehrenschützenmeister ernannt.

Melanie Frey, eine der fünf gleichberechtigten Vorsitzenden des Vereins, konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen. Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung, in dem die Vorsitzenden Melanie Frey, Philipp Haußner, Franz Helmle, Holger Miller und Sebastian Regele über das Jahr 2022 berichteten, folgte der Tagesordnungspunkt "Wünsche und Anträge". Thematisiert wurden mögliche Umbaumaßnahmen, wie der Ausbau des Turnraums im Gemeindevereinszentrum mit einem Schallschutz, die Modernisierung der Schießstände und der Ausbau der Stromversorgung.

Adolf Fröhlich wird zum Ehrenschützenmeister von Hubertus Ehingen ernannt

Anschließend folgten die Ehrungen. Adolf Fröhlich wurde für sein 30-jähriges Engagement als Vorsitzender der Hubertusschützen Ehingen von der Versammlung zum Ehrenschützenmeister ernannt. Melanie Frey dankte „Adi“, der dem Verein auch jetzt noch mit Rat und Tat zur Seite steht, für seine Unterstützung und sein außerordentliches Engagement. Des Weiteren wurde Manuela Schmidt für ihre 25-jährige Mitgliedschaft und Unterstützung geehrt. Matthias Fröhlich erhielt für sein Engagement im Vorstand die Ehrennadel für treue Mitarbeit.

Abschließend folgten die Ehrung der erfolgreichsten Schützinnen und Schützen und die Königsproklamation. Mit einem 31-Teiler erzielte Harald Schmidt das beste Blattl und verdiente sich somit den Titel Schützenkönig 2023, gefolgt von Simon Fröhlich und Thomas Dietrich. Jule Leister sicherte sich mit einem 91-Teiler den Titel der Jugendkönigin. Bei den Schülern erzielte Lena Helmle das beste Blattl und wurde damit zur Schülerkönigin ernannt.

Vereinsmeister in der Schützenklasse ist Sebastian Regele mit durchschnittlich 368,7 Ringen. Jugendvereinsmeisterin wurde Eva Helmle mit durchschnittlich 320 Ringen. Der "Stefan-Fröhlich-Gedächtnispokal", der traditionsgemäß an den Schützen mit den meisten Übungsschießen verliehen wird, ging ebenfalls an Eva Helmle. Das Entscheidungsschießen zum Blattl des Jahres gewann Holger Miller. Das "Duselschießen", bei dem auf eine verdeckte Scheibe geschossen wird, hat Thomas Dietrich gewonnen. (AZ)

