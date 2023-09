Fußball

Auswärtspleite in Unterzahl für den TSV Nördlingen

Plus Der TSV Nördlingen schlägt sich gegen Schwaben Augsburg erst wacker - trotz dezimierter Mannschaft. Was Trainer Schreitmüller ärgert.

Ihre zweite Auswärtsniederlage kassierten die Fußballer des TSV Nördlingen, die beim TSV Schwaben Augsburg mit 0:1 (0:0) unterlagen. Das einzige Tor fiel in der 50. Minute durch einen Foulelfmeter.

Zum dritten Mal in Folge beendeten die Rieser ein Spiel gegen die Violetten in Unterzahl. Am Sonntag sah Torwart Daniel Martin wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums nach einer halben Stunde die Rote Karte. Gegenüber dem Spiel gegen den TSV 1860 München II nahm Trainer Karl Schreitmüller zwei Änderungen vor: Für den im Urlaub weilenden Mario Taglieber und für Mirko Puscher spielten Paul Rauser und Manuel Meyer von Beginn an. Die Gastgeber fanden nur langsam ins Spiel. Ein erster Schuss von Maximilian Heiß fiel erst nach zwölf Minuten. Die Rieser spielten flott mit, hatten aber lange keine Torchancen. Kritisch war ein Foul von Felix Käser an Simon Gail, weil der Tatort nur Zentimeter außerhalb des Strafraums war (26.). Den Freistoß von Bastian Kurz pariere Torwart Daniel Martin stark. Dann kam Manuel Meyer zum Abschluss, er zögerte jedoch einen Tick zu lange, sodass Nicola Della Schiava zur Ecke blocken konnte (29.).

