Maihingen zieht in Günzburg den Kürzeren

Kein Durchkommen gab es am Samstag beim Auswärtsspiel des FC Maihingen in Günzburg. Im Bild köpft Maihingens Nummer 11 Dominik Göck am Tor vorbei.

Plus Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen unterliegt trotz starker Leistung beim FC Günzburg mit 1:2. Die U23 des TSV Nördlingen kassiert in Ecknach die nächste Packung.

VfL Ecknach - TSV Nördlingen II 4:1 (0:0). – Die Nördlinger U23 ist auch am 18. Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord sieglos geblieben. In Hälfte eins sah es aber noch nicht danach aus. Die ersten Torschüsse in Richtung TSV-Tor gaben Marcus Wehren (4.) und Philipp Elbl (8.) ab, einen Versuch von Lukas Wagner konnte Nördlingens Torhüter Montag entschärfen. Der erste guten Schuss auf der Gegenseite kam von Denis Bittner, er blieb allerdings ohne Erfolg. Weiter passierte nicht viel im ersten Durchgang. Nach der Pause wurde der VfL in der 55. Minute gefährlich, Montag konnte einen guten Kopfball jedoch mit starker Parade entschärfen. Nur drei Minuten später war es dann soweit: Nach Gewusel im Nördlinger Strafraum lag der Ball im Tor, Marcus Wehren hatte zum 1:0 für Ecknach getroffen.

In der 63. Minute hatte Nördlingens Luka Pesut den Ausgleich auf dem Fuß, sein satter Schuss ging aber ans Lattenkreuz. Ab der 70. Minute ging das Spiel dann seinen Gang, als Schiedsrichterin Lena Holland einen aus Sicht der Gäste zumindest fragwürdigen Elfmeter für die Gastgeber verhängte – Zakari versenkte zum 2:0. In der 76. legte Fabian Ostermaier nach zum 3:0, bei Nördlingen war die Luft damit raus, auch wenn zwei Minuten später Luka Pesut einen Fehler von Tobias Wehren zum 1:3 nutzen konnte. Wieder Ostermaier profitierte in der 82. Minute von einem Fehler in der TSV-Abwehr und erzielte den 4:1-Endstand.

