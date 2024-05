Fußball

Der TSV Nördlingen nimmt die 60-Punkte-Marke ins Visier

Plus Fußball-Bayernliga: Der 6:2-Sieg gegen Garching fällt hoch aus, obwohl der TSV nicht unbedingt brilliert. Mit dem Dreier bleibt eine theoretische Aufstiegschance.

Von Klaus Jais

Ihren neunten Auswärtssieg haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen gefeiert. Beim Vorletzten VfR Garching siegten die Rieser 6:2, obwohl es keines ihrer besseren Spiele war. Die Tore erzielten Sasa Maksimovic (2), Paul Rauser, Mario Taglieber, Jonathan Grimm und Julian Brandt. Schiedsrichter Christian Mayer benötigte in einem fairen Spiel keine einzige Gelbe Karte.

Vor 100 Zuschauerinnen und Zuschauern hätten die Gastgeber schon nach 30 Sekunden in Führung gehen müssen, doch Cengiz Basaran scheiterte an TSV-Torwart Daniel Martin. Die Rieser erwischten dagegen einen guten Start: Schon nach drei Minuten brachte Mario Taglieber die Gäste in Führung, als er sich im Zweikampf an der Strafraumgrenze behauptete und sein strammer Linksschuss neben dem Pfosten einschlug. Garching hatte aber in Person von Felix Günzel mit dem 1:1 die schnelle Antwort parat (7.). Rauser gelang es nicht, die Flanke von Harouna Boubacar zu verhindern. Doch noch vor der Pause sorgte Nördlingen für scheinbar klare Verhältnisse: Paul Rauser markierte aus Kurzdistanz die erneute Führung (12.). Vorausgegangen war ein Freistoß von Jens Schüler wegen Handspiels, den Simon Gruber von der Torauslinie auf den Torschützen zurücklegte. Sasa Maksimovic traf in der 26. Minute zum ersten Mal, erneut war ein Freistoß von Schüler wegen Handspiels der Ausgangspunkt.

