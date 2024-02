Fußball

vor 16 Min.

Fake-E-Mail beschäftigt den TV Bopfingen: Vorstand erstattet Anzeige

In den vergangenen Tagen war beim TV Bopfingen viel los.

Plus Ein bislang Unbekannter stellt in einer E-Mail wilde Behauptungen auf. Der Verein setzt sich dagegen zur Wehr. Der Vorstand sagt: Jeder sei im Verein willkommen.

Von Tim Abramowski Artikel anhören Shape

Es gibt Krimis, die längst nicht so spannend sind, wie die Geschichte, die der Fußball-A-Ligist TV Bopfingen derzeit erlebt. Ein derzeit noch völlig Unbekannter behauptet in einer Mail, dass der TV Bopfingen seinen Trainer, Abteilungsleiter und mehrere türkischstämmige Spieler freigestellt habe. Außerdem seien Testspiele abgesagt worden, weil die türkischen Spieler, die 90 Prozent des Kaders ausmachen, nicht mehr im Training erscheinen. Gegen diese und noch weitere Behauptungen wehrt sich nun der Verein und hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Wie in der Mail steht, hätten verschiedene Kräfte versucht, die Fußball-Abteilung des TVB auszugliedern, um damit einen eigenständigen türkischen Fußballverein in Bopfingen zu gründen. Deshalb wurden Trainer Kemal Gülle, Abteilungsleiter Baki Firtina und mehrere türkische Spieler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Weiter schreibt der unbekannte Verfasser, dass man mit Hermann Schreck und Peter Krusche zwei ehemalige Spieler in den Verein geholt habe, die das Schiff wieder auf Kurs bringen sollen. Robert Bosch soll dabei als neuer Trainer gewonnen werden.

