Für Buchdorf hängen die Trauben in Alerheim zu hoch

Plus SG Buchdorf/Daiting kann sich nicht durchsetzen. Riedlingen holt wichtigen Dreier im Kellerduell gegen Deiningen, Spitzenreiter Nördlingen II patzt überraschend.

Einen wichtigen Sieg hat Kreisliga-Kellerkind Riedlingen gegen Deiningen erzielt und bleibt damit an den Nichtabstiegsrängen dran. Schwer tat sich Ligaprimus Nördlingen II gegen den FC Mertingen, der einen unerwarteten Sieg einfuhr. Effizient erwies sich die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf.

SpVgg Riedlingen – SpVgg Deiningen 3:1 (0:0). Im vorletzten Spiel für die Heimelf vor der Winterpause entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe. Zu erwähnen sind jeweils zwei Chancen auf jeder Seite, am gefährlichsten war ein Gewusel vor dem Tor der Riedlinger nach einer Ecke, die Abwehr verhinderte jedoch den Einschlag. In der Riedlinger Offensive tauchte Nils Nocke allein vor dem Gästetorhüter auf, der Linienrichter entschied jedoch auf Abseits. Direkt nach dem Pausentee der Paukenschlag für die Heimelf: Der quirlige Johannes Vogel war über außen durch, flankte, Torhüter Marlon Dahms ließ klatschen und Erik Laznik stand goldrichtig zum 1:0 (47.). Dann der vermeintliche Nackenschlag in der 80. Minute durch Deiningen: Aus dem Gewühl vor dem 16er heraus zog Jonas Nowatschek ab, der Schuss wurde abgefälscht und fand seinen Weg ins Tor zum 1:1. Riedlingen wollte anschließend den Sieg und sollte belohnt werden: Nach Foul an Nils Nocke fasste sich Spielertrainer Florian Steppich ein Herz und drosch den fälligen Freistoß aus 18 Metern direkt in die Maschen (90.), ehe Nils Nocke überlegt nach Kopfballvorlage von Florian Büttner allein vor dem Tor zum viel umjubelten 3:1-Endstand einschob. Zuschauer: 75. (SpVgg)

