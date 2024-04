Heimstarke Fußballerinnen aus Bissingen und Deiningen siegen weiter

In der 77. Minuten macht der TSV Bissingen in der Kreisliga alles klar. Die Deiningerinnen siegen sogar mit 5:1.

Keine Blöße gaben sich am 16. Spieltag der Frauenfußball-Kreisliga die führenden Mannschaften TSV Bissingen und SpVgg Deiningen, die beide ihre Heimspiele gewannen. Der TSV Bissingen sicherte seinen Heimsieg gegen die (SG) SV Wechingen/SG Alerheim II erst in der Schlussphase. Linda Golder hatte die Rieserinnen bereits nach drei Minuten in Führung gebracht. Der Ausgleich durch Nathalie Huber ließ nicht lange auf sich warten (12.). Den achten Heimsieg im achten Heimspiel brachte schließlich Helena Foitl in der 77. Minute unter Dach und Fach.

Die SpVgg Deiningen gewann gegen den SV Otting auch das siebte Heimspiel. Zur Pause stand es bereits 4:1 durch zwei Tore von Navina Brendle-Ritzal (4./40. Minute). Außerdem trafen Beatriz Castro Nunes (18.) und Jacqueline Grieb (31.) für die SpVgg. Die Gäste trafen zwischendurch zum 2:1 (23.). Der Endstand von 5:1 stand bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff fest, als Beatriz Castro Nunes zum zweiten Mal traf.

So haben die Rieserinnen in der Kreisliga gespielt

Der VfB Oberndorf gewann beim SV Ehingen-Ortlfingen mit 3:1. Die Halbzeitführung besorgte Alina Braun (33.). Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff glich Anna Deil für die Heimmannschaft aus. Ein Doppelschlag brachte den VfB auf die Siegerstraße: Zunächst sorgte Nadine Rieg für die erneute Führung (67.) und nur fünf Minuten später traf Heidemarie Jäger zum 1:3-Endstand. – Außerdem spielten: SC Mörslingen – FC Weisingen 3:0, (SG) FC Osterbuch/TSV Welden/TSV Unterthürheim – SV Wörnitzstein-Berg II 7:1 (Torschützin SVW/B: Kathrin Burzler.

Am Feiertag, 1. Mai (15 Uhr) spielen SpVgg Deiningen – SV Ehingen-Ortlfingen. (jais)