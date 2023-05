Kreisklasse Nord 1: Spannender Dreikampf im Titelrennen

Plus Kreisklasse Nord 1: Knapper 3:2-Erfolg der SpVgg beim Sportclub D.L.P. Flotzheim erneut nur Remis. Den Dritten trennen nur zwei Zähler vom Spitzenreiter.

Es geht eng zu an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nord 1. Ein enger Titelkampf zwischen der SpVgg Deiningen, dem FSV Flotzheim und dem TSV Ebermergen zeichnet sich ab, auch der TSV Mönchsdeggingen hat mit sechs Punkten Rückstand auf den Ersten noch Außenseiterchancen. Während die Flotzheimer gegen die SG Niederhofen-Hausen nur Remis spielten, kamen die Deininger beim Derby gegen D.L.P. zu einem knappen 3:2-Sieg, was ihnen im wöchentlichen Wechselspiel wieder die Spitzenposition sicherte.

Tore: 0:1 Michael Meyr (80.), 1:1 Elion Shala (90.+4); Zuschauer: 200.