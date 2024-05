Fußball

17:30 Uhr

Maihinger Fußballerinnen rutschen auf den letzten Platz ab

Plus Fußball-Bezirksoberliga Frauen: Das 1:6 gegen den TSV Pfersee beschert den Rieserinnen die Rote Laterne. Krasse Abwehrfehler und ungenutzte Chancen sind zu sehen.

Einen herben Dämpfer im Abstiegskampf der Bezirksoberliga haben die Maihinger Fußballerinnen im Heimspiel gegen den TSV Pfersee erhalten. Die deutliche 1:6-Niederlage (nach 1:3 zur Pause) resultierte auch daraus, dass die Maihingerinnen wieder einmal ihre gut erarbeiteten Chancen nicht nutzten. Fünf Spieltage vor Saisonende liegt der FCM damit auf dem letzten Tabellenplatz, mit zwei Punkten Abstand zum rettenden Ufer.

Die ersten fünf Minuten waren die Maihingerinnen mehr am Ball und hatten die ersten Torabschlüsse, bevor die Gäste erstmals vors Rieser Tor kamen. Aber Torfrau Leonie Wassermann fing die TSV-Versuche im Herauslaufen sicher ab. In der 9. Minute nach einem krassen Abwehrfehler tauchte Maike Ebsen frei vor Wassermann auf und verwandelte sicher zum 0:1. Nur zwei Minuten später gab es die hundertprozentige Ausgleichschance, die Emily Uhl am langen Pfosten und leicht bedrängt übers Tor jagte. Nach guten Abwehraktionen von Carolin Stimpfle und Jana Ernst war es Andrea Koukol, die mit einem Heber aus 20 Metern knapp am Pfosten vorbeischoss (20.). Einen weiteren Schuss von Lena Wiedemann konnte die Gästekeeperin nicht festhalten, aber im Nachfassen vor Lisa Koukol retten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .