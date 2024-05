Mit Nördlingen und der Regionalliga wird es vorerst nichts

Der TSV zieht den Lizenzantrag für zurück. Grund sind die hohen Auflagen. Für die Zukunft muss das aber nichts heißen, sagt Abteilungsleiter Langer.

Der sportliche Höhenflug der Nördlinger Bayernliga-Fußballer hält an und hat jüngst zu ernsthaften Aufstiegsüberlegungen geführt. Die mündeten im Lizenzantrag für die Regionalliga Bayern. Für diese gelten jedoch hohe Anforderungen, unter anderem, was die Spielstätte anbelangt – zu hohe, wie sich herausstellt, jedenfalls für den Moment.

Abteilungsleiter Andreas Langer und Sportdirektor Andreas Schröter haben den Verantwortlichen des BFV am Sonntag mitgeteilt, dass der Verein den Zulassungsantrag für die Regionalliga zurückzieht. Das bestätigte Langer gegenüber unserer Redaktion am Montag. Es habe viele Gespräche mit dem BFV und der Stadt Nördlingen als Eigentümerin des Gerd-Müller-Stadions gegeben, so der Abteilungsleiter, und deren Ergebnis sei klar: „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt, mit dem, was verlangt wird, nicht seriös, sich für die Regionalliga zu bewerben.“ Ein Aufstieg mache große Investitionen nötig, die für die kommende Saison nicht zu stemmen seien.

Für die Zukunft müsse das aber nichts heißen, betont Langer: Dass der TSV irgendwann doch in die Regionalliga einzieht, sei nicht ausgeschlossen. Er sei überzeugt, dass der Verband von seinen hohen Forderungen hinsichtlich der Spielstätte auch in Teilen wieder abkommen müsse.

Lesen Sie dazu auch