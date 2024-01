Fußball

07:30 Uhr

Nach der Saison hört Greiner beim TSV Oettingen auf

Plus Der 41-jährige Fußballtrainer sagt, dass die Mannschaft eine neue Stimme und neue Ideen braucht. Seinem Nachfolger will er eine Kreisliga-Mannschaft übergeben.

Von Klaus Jais

Nach sechs Jahren beim TSV Oettingen beendet Fußballtrainer Christoph Greiner (41) dort sein Engagement. Ein Ziel hat er noch mit den Wörnitzstädtern, bevor er seinen Stuhl räumt. Einen Nachfolger haben die Oettinger auch schon.

„In der Rückrunde werde ich alles dafür tun, dass ich an meinen Nachfolger eine Kreisligamannschaft übergeben werde. Ich bin dort immer noch gerne Trainer. Es ist aber an der Zeit, dass die Mannschaft eine neue Stimme hört und neue Ideen hört. Momentan sieht es so aus, dass ich in der kommenden Saison keinen Verein im Herrenbereich übernehmen werde“, sagt Greiner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen