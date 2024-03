Nördlinger U19 bezwingt Deggendorf – mit zwei Mann weniger

Fußball-U19-Landesliga: Der TSV gewinnt das Spitzenspiel mit 2:0, trotz Gelb-Rot und Zeitstrafe in der Schlussphase. Trainer Göttler kann es selbst kaum fassen.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen hat das Spitzenspiel gegen die SpVgg GW Deggendorf im Rieser Sportpark mit 2:0 gewonnen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen und diese Prognose sollte sich bewahrheiten. Dennoch hatten die Hausherren nach 90 Minuten die Nase vorn und rangen die Gäste durch eine starke kämpferische Leistung mit 2:0 nieder.

Der Führungstreffer in der 20. Minute gelang der U19 des TSV 1861 Nördlingen durch Jan Reicherzer, der, nachdem er selbst im gegnerischen Strafraum gefoult wurde, den fälligen Strafstoß souverän verwandelte. Mit einer knappen 1:0-Führung ging es in die Halbzeit. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Luca Berger (FC Lauingen) kassierte Gästespieler Fatlum Abazaj eine Zeitstrafe. In der 79. Minute sah der Torschütze die Gelb-Rote-Karte, was bedeutete, dass die Hausherren die Partie in Unterzahl zu Ende bringen mussten.

Nördlingen-Trainer: Sieg kann nicht hoch genug bewertet werden

Für die Vorentscheidung sorgte Niklas Rothgang, der mit einem sehenswerten Freistoß zur 2:0-Führung traf. Nur zwei Minuten später erhielt Sebastian Thum eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe, was eine doppelte Unterzahl zur Folge hatte. Doch die Führung konnte trotz starker Druckphase der SpVgg GW Deggendorf über die Zeit gebracht werden.

„Was wir heute geleistet haben, war außergewöhnlich. Ich bin selten nach dem Spiel sprachlos, doch heute bin ich es. Insgesamt standen uns vor der Partie sieben Ausfälle zu Buche und wir waren auf Unterstützung der U18 angewiesen. Auch in doppelter Unterzahl fiel kein Gegentreffer, weil jeder, der auf dem Platz stand, an seine Leistungsgrenze gekommen ist und gekämpft hat bis zum Umfallen. Auf die heutige Leistung meiner Mannschaft bin ich unfassbar stolz. Der heutige Sieg kann in Anbetracht der Kadersituation nicht hoch genug bewertet werden“, sagte TSV-Trainer Michael Göttler nach dem Spiel. (göt/jais)

TSV Nördlingen: Oettle; Truffellini, Rothgang, Ochs, Siebachmeyer, Thum, Forisch, Hesko, Köninger, Reicherzer, Müller (ab 77. Pichlmayr).

