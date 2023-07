Fußball

11:56 Uhr

Toto-Pokal: Torwart sieht im Elfmeterschießen Gelb-Rote Karte

Plus In der zweiten Rundes des Toto-Pokals treffen sich der SV Wechingen und die SG TSV Wolferstadt I/TSV Wemding II. Im Elfmeterschießen gibt es schließlich Unmut.

A-Klassist SV Wechingen ist in der zweiten Runde des Toto-Pokalwettbewerbs ausgeschieden. Die Rieser unterlagen der SG TSV Wolferstadt I/ TSV Wemding II mit 7:8 (2:2) nach Elfmeterschießen. Dieses bot ein noch nie dagewesenes Szenario, denn im laufenden Elfmeterschießen kassierte der Gästetorwart wegen Unsportlichkeiten die Ampelkarte.

Die Gastgeber gingen nach einer Viertelstunde durch Daniel Dürrwanger in Führung, der einen Fehler von Torwart Johannes Lehmann gnadenlos ausnutzte. In der 52. Minute erzielte Chris Luderschmid mit einem Lupfer über Torwart Lukas Hertle den Ausgleich. 20 Minuten später brachte David Thum die Platzherren erneut in Führung. Die Vorarbeiten leisteten Axel Dürrwanger und Tom Hertle. Doch bereits fünf Minuten später fiel der erneute Ausgleich durch Kevin Reicherzers platzierten Flachschuss. Vorausgegangen war ein Sololauf von Kapitän Markus Luderschmid.

