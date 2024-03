Fußball

vor 33 Min.

TSV-Keeper Martin muss wieder viermal hinter sich greifen

Plus Fußball-Bayernliga: Das 1:4 der Nördlinger gegen 1860 München II ist kein Ausrutscher mehr. Einige Leistungsträger laufen ihrer Form hinterher.

Von Klaus Jais

Zum zweiten Mal in Folge hat der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen vier Gegentore kassiert: Nach dem 0:4 gegen den FC Deisenhofen setzte es nun eine 1:4-Niederlage gegen den TSV 1860 München II. Freuen darüber konnte sich nur eine Abordnung des Nördlinger Löwenfanclubs, der diesmal die zweite Sechzigermannschaft unterstützte, weil die Drittligatruppe spielfrei war.

Gegenüber der Vorwoche änderte Trainer Karl Schreitmüller die Anfangself auf zwei Positionen: Anstatt Sasa Maksimovic und Felix Käser spielten Mirko Puscher und Paul Rauser in der Anfangself. Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und schnürten die Rieser in ihrer eigenen Hälfte ein. Eine Flanke von Manuel Meyer auf Simon Gruber war die einzige vielversprechende Chance der Heimelf in Abschnitt eins.

