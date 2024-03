Fußball

10:02 Uhr

TSV Nördlingen bekommt beim 0:4-Debakel Grenzen aufgezeigt

Der TSV Nördlingen (mit Manuel Meyer, vorne in Grün) fand gegen Deisenhofen nicht zu seiner Form.

Plus Gegen den FC Deisenhofen fehlt den Rieser Bayernliga-Kickern mehr, als nur Spielglück. Wie das Fazit von Trainer Schreitmüller ausfällt.

Von Klaus Jais

Nach zuletzt überragenden Ergebnissen, die in einen dritten Platz in der Fußball-Bayernliga mündeten, bekamen die Fußballer des TSV Nördlingen im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen ihre Grenzen aufgezeigt. Vor 380 Zuschauern verloren die Rieser 0:4 (0:1). Es war nach den Niederlagen gegen Kottern (1:3) und Gundelfingen (2:3) die dritte Heimniederlage und gleichzeitig das erste Heimspiel ohne eigenen Torerfolg.

TSV-Trainer Karl Schreitmüller hatte sich gegenüber der Vorwoche zu einer Änderung in der Startelf entschlossen: Für Mirko Puscher, der während der Woche beim Skifahren war, spielte Jonathan Grimm erstmals in diesem Jahr von Beginn an.

