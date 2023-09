Fußball

23.09.2023

TSV Nördlingen: Mit Cleverness und Wille zum Auswärtssieg

Plus Der TSV Nördlingen gewinnt beim SV Erlbach mit 1:0. Ein Spieler hat besonderen Anteil am Erfolg der Rieser.

Von Klaus Jais

Für die einen war es die zweite Heimniederlage, für die anderen war es der zweite Auswärtssieg. Die Rede ist vom 1:0-Erfolg des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen beim SV Erlbach. Trotz Dauerregens kamen 350 Zuschauer zum Flutlichtspiel, das kampfbetont, aber sehr fair über die Bühne ging. Schiedsrichter Stefan Dorfner (Gruppe Straubing) verteilte nur eine Gelbe Karte (an Marc Hertlein) wegen Foulspiels.

TSV Nördlingen geht in flottem Spiel in Führung

Hertlein spielte diesmal von Beginn an, da Jonathan Grimm nun doch beruflich verhindert war. Die erste Chance des Spiels hatten die Gäste, als Mirko Puscher aus bester Position an Torwart Andreas Steer scheiterte und Alexander Schröters Nachschuss im Erlbacher Nachthimmel verschwand (12.). Eine Zeigerumdrehung später rettete Jens Schüler gerade noch zur Ecke. Erst nach 26 Minuten hatte TSV-Torwart Alverik Montag bei einem Kopfball von Benjamin Schlettwagner den ersten rettenden Einsatz. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit flottem Tempo. In der 29. Minute fiel das Tor des Tages, ausgehend von einer eleganten Ballweiterleitung von Sasa Maksimovic auf Schröter, der die Kugel in die Box beförderte. Dort behinderten sich zwei Erlbacher gegenseitig, Gruber und Schüler waren auch noch am Leder, das letztlich bei Puscher am zweiten Pfosten landete, der aus fünf Metern ins kurze Eck traf. Es war das erste Saisontor des Elchingers. Noch vor der Pause hätte Leonhard Thiel ausgleichen können, aber Hertlein stand einem Torerfolg im Wege. Thiel hatte auch die nächste Offensivszene, doch sein Kopfball nach einer Ecke flog knapp drüber (36.). In der 40. Minute schoss Erlbachs Thomas Breu kläglich vorbei.

