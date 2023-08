Fußball

vor 16 Min.

Türkspor Augsburg kommt gegen Nördlingen mit einem blauen Auge davon

In der Nachspielzeit scheiterte Simon Gruber mit einem Foulelfmeter an Türkspor-Torwart Batuhan Tepe.

Plus Nur ein 1:1 kommt für die Nördlinger Bayernliga-Fußballer im Mittwochsspiel heraus. Grubers Elfmeter kurz vor Schluss bringt nicht den erhofften Sieg.

Von Klaus Jais

Erstmals ist ein Punktspiel zwischen Türkspor Augsburg 1972 e. V. und dem TSV Nördlingen unentschieden ausgegangen. 1:1 (0:1) trennten sich die Kontrahenten, für die es in der laufenden Saison jeweils das erste Remis war. Die Rieser sind damit erstmals in dieser Saison in der Tabelle vor dem TSV Rain, wenn auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. In der Schlussminute scheiterte Simon Gruber mit einem Foulelfmeter an Torwart Batuhan Tepe.

Gegenüber dem grandiosen 3:0-Sieg gegen den TSV Landsberg gab es zwei Änderungen in der Anfangsformation: Für den erkrankten Manuel Meyer und den beruflich verhinderten Sasa Maksimovic spielten Paul Rauser und Simon Gruber von Beginn an. Die Rieser fanden gut ins Spiel: Gruber verfehlte eine erste Hereingabe von Mirko Puscher nur knapp, wäre aber im Abseits gewesen (4.). Und ein Linksschuss von Gruber nach Schülers Zuspiel war nicht satt genug (8.). Die erste Großchance hatten aber die Gastgeber: Zuerst scheiterte Sebastian Mitterhuber an Torwart Daniel Martin, den Nachschuss setzte Dominik Krachtus vorbei (13.). Effektiver waren die Gäste, die ihren ersten schnellen Umschaltmoment in das 0:1 münden ließen: Puschers Hereingabe von rechts verwertete Gruber mit einem Linksschuss ins kurze Eck (17.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .