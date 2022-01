Sechs Prüflinge bei der SpVgg Deiningen erfolgreich

Vor kurzem führte die Ju-Jutsu-Abteilung der SpVgg Deiningen eine Gürtelprüfung unter erschwerten Bedingungen durch. Coronabedingt war die Prüfung immer wieder verschoben worden. Im Dezember konnte die Prüfung zumindest für die Jugendlichen und Erwachsenen endlich stattfinden.

Schon die Vorbereitung stand unter dem Zeichen von 2G plus. So konnten nur vollständig geimpfte und zusätzlich getestete Sportler am Vorbereitungstraining teilnehmen. Umso größer war die Freude der Sportler, als sie nach bestandener Prüfung ihren neuen Gürtel entgegennehmen durften. Den gelben Gürtel erhielten Bernd und Luca Seitz, Gelb-orange erreichte Franz-Luis Schindele. Über den orangen Gürtel konnten sich Rachel und Florian Pompa freuen. Eine Stufe weiter, nämlich orange-grün, war Jasmin Lang. Prüfer Frank Oefele war mit den gezeigten Leistungen unter diesen schwierigen Bedingungen sehr zufrieden und sparte nicht mit Lob. (pm)