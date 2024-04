Oettinger Karateka absolvieren ihre Dan-Prüfung erfolgreich

Nadja Boy und Jonas Schweier holen sich den Lohn für ihre Mühen.

Mit großer Freude und Stolz haben Nadja Boy und Jonas Schweier ihre Dan-Prüfung beim Karate-Lehrgang in Oettingen absolviert. Ein Jahr lang hatten sie sich mit zahlreichen schweißtreibenden Trainingseinheiten gemeinsam intensiv auf diesen Moment vorbereitet.

Die Prüfung umfasste verschiedene Bereiche des Karate, darunter Kihon (Grundtechniken), Kata (festgelegte Formen) und Bunkai (Anwendungen). Dank ihres harten Trainings und ihrer Entschlossenheit meisterten die beiden Prüflinge jede Herausforderung mit Bravour. Besonderes Augenmerk lag auf der Kata Jion, die einen zentralen Bestandteil der Prüfung bildete. Neben der exakten Ausführung der Kata mussten die Prüflinge auch das gesamte Bunkai demonstrieren, was eine präzise Kenntnis der Anwendungen erforderte.

Schon zehn Dan-Träger sind beim TSV Oettingen aktiv

Boy und Schweier zeigten außerdem die Kata Kanku Dai und überzeugten die Prüfer mit ihrer technischen Finesse und Ausdrucksstärke. Neben dem Karate-Training erstellte das Duo ein individuelles Prüfungsprogramm und verfasste eine umfangreiche Facharbeit, die verschiedene Aspekte der Kata Jion beleuchtet. Nachdem sie die Prüfung erfolgreich absolviert hatten, konnten Nadja Boy und Jonas Schweier stolz ihre neuen Dan-Grade entgegennehmen.

Nadja Boy erleichtert nach ihrer Prüfung: "Es war aufregend, dass der Tag, auf den man sich so lange vorbereitet hatte, jetzt gekommen war. Ich habe mich dann auf die Prüfung gefreut, um zu zeigen, was wir in den vielen Monaten geübt hatten. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Trainer uns so sehr in der Vorbereitungszeit unterstützt haben und sich viel Zeit für uns genommen haben, um das Beste aus den Techniken herauszuarbeiten." Inzwischen sind bereits zehn Dan-Träger beim TSV Oettingen aktiv. (AZ)