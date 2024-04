Munningens Zweite sichert sich den Meistertitel in der Kreisklasse

Die Losodica-Kegler machen schon im vorletzten Saisonspiel alles klar. Auch bei den anderen Munninger Mannschaften gibt es Grund zur Freude.

Der KC Losodica Munningen kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Nicht nur, dass der Klassenerhalt der ersten Mannschaft und noch dazu ein guter fünfter Platz gelang, die Munninger Kegler stellen außerdem den Meister der Kreisklasse und den Meister der Kreisklasse A.

Bezirksoberliga-Team beendet Saison auf gutem fünften Platz

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen 1 – TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2 3231:3077 (6:2). Im letzten Saisonspiel hat Losodica 1 mit einem Heimsieg den Klassenerhalt klargemacht. Während sich Simon Bühler mit 525 Holz dem Besten der Gegner knapp um zwei Holz geschlagen geben musste, spielte Manuel Meyr auf der Nebenbahn wie gewohnt überragend und gewann mit starken 566 Holz seinen Punkt und 90 Holz gegenüber seinem Gegenspieler. Somit schickte man das Mittelpaar mit 88 Holz Vorsprung auf die Bahn.

Sven Löfflad und Alexander Rudel fanden überhaupt nicht zu ihrem Spiel, weshalb Munningen gleich doppelt wechselte. Hannes Hertle gelang es zwar, einiges an Holz gutzumachen, er konnte aber nicht siegen. Michael Wagner wiederum startete eine unglaubliche Aufholjagd und sicherte durch einen phänomenalen Endspurt Losodica den Punkt. Im Schlusspaar glänzten Tobias Gruber und Andreas Leberle mit starken 565 und 560 Holz. Somit gewinnt Losodica deutlich und macht nicht nur den Klassenerhalt klar, sondern beendet auch die Saison auf einem sehr guten fünften Platz der Bezirksoberliga Schwaben.

Bühler – Kiesewetter 525:527 (2:2); Meyr – Kaindl/ Thaller 566:476 (4:0); Löfflad/Hertle – Kopold 493:524 (1:3); Rudel/Wagner – Breyer 522:507 (2:2); Gruber – Westermair 565:518 (3:1); Leberle – Schweiger 560:525 (3:1).

Zweite Munninger Mannschaft macht die Meisterschaft klar

Kreisklasse KC Losodica Munningen 2 – TSV Rain G1 2109:2013 (6:0). In ihrem vorletzten Spiel der Saison hatte Losodicas Zweite die Chance, sich mit einem Sieg gegen Rain vorzeitig die Meisterschaft zu sichern. Getrieben von dieser Motivation legten die Youngster Jakob Schwab und Hannes Hertle gut los. So konnte Schwab mit starken 529 Holz seinen Gegner mit 44 Holz Vorsprung bezwingen. Auch Hannes Hertle nahm mit 526 Holz seinem Gegner 14 Holz ab. Somit standen nach der Startpaarung zwei Punkte und ein 58-Holz-Vorsprung auf der Habenseite und der Grundstein für die Meisterschaft war gelegt.

Lesen Sie dazu auch

Michael Wagner erzielte ebenfalls gute 521 Holz und gewann ungefährdet seinen Punkt. Sein Partner Kurt Drabandt erspielte mit sehr guten 533 Holz die Tagesbestleistung und vollendete mit seinem Punktgewinn den perfekten 6:0-Sieg. Durch diese Leistung konnte man einen Tag vor Ende der Saison bereits die Meisterschaft der Kreisklasse feiern.

Schwab – Dietrich 529:486 (2:2); Hertle – Sarwas 526:512 (2:2); Wagner – Wider 521:512 (2:2); Drabandt – Zinnecker 533:503 (2:2).

Losodicas Dritte steigt wegen der Meisterschaft der Zweiten auf

Kreisklasse BC Schretzheim 2 – KC Losodica Munningen G1 1952:2010 (3:3). Im letzten Spiel der Saison trat man ersatzgeschwächt in Schretzheim an. Zu Beginn mussten sich Leo Schneele und Kurt Drabandt in ihren Duellen knapp geschlagen geben. Auch im Schlusspaar konnte Jochen Schwab trotz einer besseren Holzzahl nicht punkten. Michael Wagner hingegen glänzte mit 543 Holz und gewann seinen Punkt und genügend Holz, dass es am Ende noch zum Remis reichte. Somit schließt Losodica Munningen 2 ihre vorerst letzte Saison in der Kreisklasse mit einem Unentschieden ab.

Rehm – Schneele 485:471 (2:2); Els – Drabandt 517:527 (3:1); Fischer – Schwab 465:469 (3:1); Grauer – Wagner 485:543 (1:3).

Kreisklasse A KC Losodica Munningen 3 – SKK Mörslingen G2 1953:1758 (6:0). Da Losodicas Dritte bereits seit einiger Zeit schon uneinholbar Meister der Kreisklasse A ist, konnte man am letzten Spieltag ohne Druck spielen. Allen Munninger Keglern gelang es, ihre Punkte zu gewinnen. Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse von Anja Pollithy (517) und Stefan Bucher (510). Am Ende gewann die Dritte deutlich mit 6:0 und beendete die Saison mit nur einer Niederlage als Meister und steigt aufgrund der Meisterschaft der zweiten Mannschaft in die Kreisklasse auf. (AZ)

Pollithy – J. Frank 517:471 (3:1); H. Bucher – Kotter 424:366 (4:0); M. Bucher – M. Frank 502:432 (3:1); S. Bucher – Otter 510:489 (2:2).