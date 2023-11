33. Alb-Marathon in Schwäbisch Gmünd

Rieser Läuferinnen und Läufer gingen in Schwäbisch Gmünd über alle Distanzen an den Start.

Die DJK-SG Schwäbisch Gmünd hat bereits zum 33. Mal ihren Alb-Marathon veranstaltet. Die Läuferinnen und Läufer konnten zwischen dem Sparkassenlauf über 50 Kilometer und 1100 Höhenmeter, dem Gmünder Tagespost Rechberglauf über 25 Kilometer und 900 Höhenmeter, dem Umicore-Lauf über 10,6 Kilometer, sowie diversen Staffel- und Jugendläufen wählen. Dies war zugleich die siebte und letzte Veranstaltung der diesjährigen Ostalblaufcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört.

Bei herrlichem Herbstwetter von zwölf Grad und Sonnenschein führte die 50-Kilometer-Strecke über die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Hohenrechberg und Stuifen, die 25-Kilometer-Strecke endete am Hohenrechberg. Den sehr anspruchsvollen 50-Kilometer-Lauf, der auch zum Europacup der Ultramarathons zählt, gewann Sascha Chwalek vom LAV Stadtwerke Tübingen in 3:31:55 Stunden. Schnellste Frau wurde Kathrin Köngeter vom gleichen Verein in 4:02:44 Stunden. Unter den 197 Finishern wurde Steffen Thorwarth vom SV Niederhofen-Ehingen in 3:43:50 Stunden, wie im Vorjahr, Dritter. Rudolf Backof von der LG Donau-Ries erreichte nach 5:20:47 Stunden als Fünfter der Altersklasse M60 das Ziel.

Christine Lernhard gewinnt in ihrer Altersklasse

Den Rechberglauf über 25 Kilometer gewann Jens Mergernthaler von der LG Fartex Nordschwarzwald in 1:37:26 Stunden. Erste Frau war Christina Mayer vom TSV Blaustein in 2:07:19 Stunden. Unter den 239 Finishern kamen die Starter vom TSV Nördlingen in folgenden Zeiten ins Ziel: Bernhard Satzenhofer 2:44:57 Stunden (7. AK M60) und Anneliese Zinke in 2:47:04 Stunden (3. AK W60). Christine Lernhard vom SV Mauren erreichte in 2:18:46 Stunden als sechste Frau und erste ihrer Altersklasse das Ziel.

Den 10,6-Kilometer-Lauf mit 204 Finishern gewann wie im Vorjahr Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 33:52 Minuten. Schnellste Frau war ebenfalls die Vorjahressiegerin Sandra Burkhardt vom Team hauga service-schwabenwald.de in 41:03 Minuten. Die Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen erreichten wie folgt das Ziel: Hans Niederhuber in 49:57 Minuten (3. AK M65), Andrea Grimmeisen in 1:04:34 Stunden, Henning Breuer in 1:26:02 Stdunden und Simone Breuer 1:26:07 Stunden. (AZ)