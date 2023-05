Große Nördlinger Gruppe startet beim Krakau-Marathon

Rund 30 Teilnehmer aus dem Ries reisen nach Polen, um die Stadt zu erkunden, und natürlich, um zu laufen. Einige laufen in der Nacht anstatt am Tag.

Fast 30 Teilnehmer vom Lauftreff des TSV Nördlingen sind zum 20. Krakauer Marathon nach Polen gereist. Neben dem Marathon gab es am Abend davor einen Zehn-Kilometer-Nachtlauf durch die beleuchtete Innenstadt. Da für einige Teilnehmer ein Marathon noch zu lang war, nahmen diese am Zehn-Kilometer-Nachtlauf am Samstagabend teil.

Der Start war um 21.30 Uhr am Hauptmarktplatz. Diese Strecke absolvierten Sabrina Lawatschka, Bianca Hofmann, Sarah Langer, Oliver Kemmesies und Klaus Wurscher.

Andreas Graf war der schnellste Nördlinger

Höhepunkt der Reise war natürlich der Marathon am Sonntag. Pünktlich um 9 Uhr wurden die Läuferinnen und Läufer auf die Strecke geschickt. Vorbei an unzähligen Sehenswürdigkeiten, meist auf Asphalt und eine kurze Strecke auch auf Kopfsteinpflaster. Bei ungewohnt hohen Temperaturen von über 20 Grad gewann den Marathon Lani Rutto aus Kenia in 2:17:05 Stunden, die erste Frau im Ziel war Lina Kirliuk aus Litauen in 2:42:25 Stunden.

Die Starterinnen und Starter vom TSV Nördlingen erreichten nach großer Anstrengung das Ziel: Andreas Graf in 3:35:00 Stunden, Rudi Ortner mit persönlicher Bestzeit von 3:35:53 Stunden, Hans Niederhuber in 3:58:03 Stunden. Außerdem nahmen Bernhard Satzenhofer, Anneliese Zinke, Selina Graf (erster Marathon), Susanne Vierkorn, Stefan Kirchner, Brigitte Radajewski und Birgit Minder teil.

Trotz des kräftezehrenden Laufes konnten am Abend alle überglücklich den erfolgreich beendeten Marathon feiern. Von den rund 6500 Startern erreichten 4997 Frauen und Männer das Ziel. Nach dem anstrengenden Sonntag ging es am Montag in den jüdischen Teil der Stadt und zum sogenannten Ghetto, am Dienstag noch zum ehemaligen Konzentrationslager nach Auschwitz und Birkenfeld. Der Mittwoch wurde in unterschiedlichen Gruppen in lockerer Atmosphäre verbracht. (AZ)