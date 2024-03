Rieser Starter erleben Rekord-Läufe in Essingen

So viele Teilnehmer wie noch nie nehmen bei den 12. Essinger Panoramaläufen teil. Der Sieger ist auch im Ries bekannt. Die TSVler schneiden einmal mehr gut ab.

Zum zwölften Mal hat der Leichtathletik-Club Essingen die "Essinger Panoramaläufe" im Rahmen der Ostalb-Laufcup-Serie veranstaltet. Es war der erste Lauf der diesjährigen Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört, der am 11. Mai in Nördlingen startet. Mit am Start war auch eine Nördlinger Delegation, die einmal mehr mit starken Platzierungen in den jeweiligen Altersklassen der Starter überzeugte.

Es wurden Strecken über zwei Kilometer, 6,5 Kilometer, 6,5 Kilometer Walking, elf Kilometer und der Höhepunkt, der "Vitus König Drei Berge Lauf" über 23 Kilometer, angeboten. Die elf und 23 Kilometer langen Laufstrecken zählen zur Serienwertung des Ostalb-Laufcups. Schon nach den Voranmeldungen war abzusehen, dass es einen neuen Teilnehmerrekord gibt, am Ende absolvierten insgesamt 724 Läuferinnen und Läufer die Wettbewerbe.

Sabrina Lawatschka wird 28. beim Elf-Kilometer-Lauf in Essingen

Der "Sparkassenlauf Albuch light" (elf Kilometer) führte die 134 Männer und 81 Frauen um den Essinger Theußenberg. Schnellster bei diesem Lauf war auch der Sieger der vergangenen Jahre Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 38:43 Minuten; erste Frau war Linda Grau, ohne Verein, in 47:28 Minuten. Die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen erreichten wie folgt das Ziel im Essinger Stadion:

28. Frau, Sabrina Lawatschka, 01:05:16 Stunden, 4. W40

Christina Satzenhofer, 01:15:21 Stunden, 6. W30



Der Sieger über 23 Kilometer ist auch in Nördlingen wohlbekannt

Der "Vitus König Drei Berge Lauf" über 23 Kilometer führte über die drei Essinger Hausberge Theußenberg, Volkmarsberg und Aalbäumle mit über 600 Höhenmetern. Schnellster bei diesem Lauf mit 121 Finishern war der mehrmalige Sieger des Ipf-Ries-Halbmarathons Joachim Krauth von der Kreissparkasse Ostalb in 1:23:25 Stunden. Beste Frau war Karin Elsholtz in 1:47:44 Stunden.

Bei stürmischen sechs Grad, mit Regen, Graupel- und Schneeschauern schickte der Mitorganisator des Ipf-Ries-Halbmarathons und Start- und Zielsprecher Ingo Glenk die Starter Punkt 12.45 Uhr auf die Strecke. Die Nördlinger Läufer und Läuferinnen von der LG Donau-Ries erreichten mit folgenden Ergebnissen das Ziel:

27. Michael Dambacher , 01:47:39 Stunden, 4. AK M55

Anneliese Zinke , 02:24:10 Stunden, 2. W65



Weitere Ergebnisse gibt es unter www.lac-essingen.de. Der nächste Lauf des Ostalb-Laufcups ist der Kapfenburg-Panoramalauf in Lippach am 27. April. (AZ)