Durchwachsener Start ins Schützenjahr 2022

Sieg und Niederlage für die Wechinger Wörnitzschützen

Zum ersten Wettkampf der Luftgewehr-Bayernliga Süd/West im Jahr 2022 empfing die erste Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen das Team aus Kempten. Katja Schröppel hielt sich mit zwei 99er-Serien wacker, doch an die eindrucksvollen 398 Ringe ihres Gegenübers kam sie damit nicht heran. Bei Thomas Groß war es ebenfalls die Saisonbestleistung seines Kontrahenten, die ihm einen Einzelpunkt verwehrte. Katharina Kuhn, die nicht an ihre bisherigen Ergebnisse anknüpfte, hatte mit sieben Zählern Differenz das Nachsehen. Besser lief es da schon bei Markus Groß, der mit einer 97er-Abschlussserie noch einmal richtig aufdrehte und sich so einen Gewinnerpunkt verdiente. Tamara Kleinle begann mit einer fulminanten 100er-Serie und kam ihrem Einzelpunkt damit Schritt für Schritt immer näher, was aber nur Ergebniskosmetik zur 2:3-Niederlage der Wechinger bedeutete.

Am Nachmittag traten die Rieser gegen die Hauptschützengesellschaft München an. Trotz ihres schlechtesten Saisonergebnisses war ihr Fortuna hold und Katja Schröppel gewann ihre Partie mit einem Ring Vorsprung. Auch bei Markus Groß brachte lediglich ein Zähler Differenz die Entscheidung zu seinen Gunsten. Leichtes Spiel hatten dagegen Thomas Groß und Tamara Kleinle, da sich ihre Siegerpunkte bei einem Polster von 26 und 24 Ringen zu keiner Zeit in Gefahr befanden. Katharina Kuhn kompensierte den schwachen Start und arbeitete sich mit 99 Zählern zurück ins Match, das sie schließlich mit einem Vorteil von sechs Ringen beendete. Die Wörnitzschützen errangen damit einen 5:0-Heimsieg und verteidigten Tabellenplatz vier.

Bayernliga im Überblick

Katja Schröppel - Marcelo Julian Gutierrez 392:398; Tamara Kleinle - Monika Gottwald 391:387; Markus Groß - Melissa Graf 384:381; Katharina Kuhn - Teresa Oberhauser 381:388; Thomas Groß - Stefan Müller 384:390

Katja Schröppel - Ulrich Wessels 387:386; Tamara Kleinle - Katharina Peuker 395:371; Markus Groß - Laura Binder 387:386; Katharina Kuhn - Frank Frohberg 387:381; Thomas Groß - Arben Kucana 380:354

Allach III 18:2 34:16 17444

Kempten II 16:4 30:20 19261

Pobenhausen 14:6 34:16 17460

Wechingen 10:10 27:23 17359

Vöhringen II 8:12 27:23 18925

Aufkirch 6:14 21:29 17230

HSG München 4:16 15:35 19013

Maria Steinbach 4:16 12:38 11460