Dreiergespann übernimmt die Vereinsführung in Marktoffingen

Karl Stempfle gibt das Amt des Vorsitzenden des FSV Marktoffingen ab, eine 30-jährige Ära endet. Ein dreiköpfiges Team folgt ihm nach.

Die Generalversammlung des FSV Marktoffingen hat im mit 76 Mitgliedern gut gefüllten Sportheim stattgefunden. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand im Wesentlichen bestätigt. Eine Zäsur gab es aber: Der langjährige Finanzvorstand beziehungsweise Vorsitzende Karl Stempfle trat nicht mehr zur Wahl an.

Seit 30 Jahren bekleidete er ununterbrochen eines der beiden Führungsämter. In seiner Laudatio würdigte Josef Wizinger vor allem den wirtschaftlichen Sachverstand und das offene Ohr des 59-Jährigen für alle FSV-Abteilungen. Zukünftig werden drei gleichberechtigte Vorsitzende die Geschicke des Nordrieser Traditionsvereins lenken: Stefan Mayer (Immobilien, Sport), Daniel Mainka (Finanzen) und Eva-Maria Schröter (Organisation, Ehrungen, Verwaltung). Eine entsprechende Satzungsänderung wurde ebenso einstimmig angenommen wie eine Beitragsanpassung, zum ersten Mal nach sechs Jahren ohne Anhebung. Kristin Löfflad wird sich anstelle von Jasmin Stelzle um das Beitragswesen kümmern.

FSV Marktoffingen kann Mitgliederzahl steigern

Eine wichtige Erkenntnis war, dass fast alle aktiven Sportlerinnen und Sportler aus den leistungsorientierten Mannschaften des FSV im Fußball (Kreisliga) und im Volleyball (Bayernliga) die unfreiwillige Corona-Pause gut überstanden haben. Die Gesamtmitgliederzahl wurde sogar auf 483 gesteigert. Die Fußballer belegen derzeit einen sicheren Mittelfeldplatz, während die Damen I der Volleyballerinnen gegen den Abstieg kämpfen. Die Berichte aus den Abteilungen trugen Jochen Seitz (Fußball), Josef Wizinger (Volleyball), Klaus Kirchenbaur (Jugendfußball JFG Nordries Marktoffingen), Jupp Gloning (Tennis) und Karin Mainka (Kinderturnen, Damengymnastik) vor.

Karl Stempfle bedankte sich bei den zahlreichen Jugendtrainern, aber auch bei den sonstigen Verantwortlichen und Helfern, die insbesondere in der Immobilienbewirtschaftung Beachtliches leisteten. So wurde das Hauptspielfeld weitgehend in Eigenleistung zum großen Teil neu eingezäunt. Er vergaß auch nicht die Sponsoren und die Kommune, die während der Pandemie fast ausnahmslos weiter ihre Unterstützung gewährt und dadurch in diesen schwierigen Zeiten die Existenz des Vereins gesichert hätten.

Bürgermeister Helmut Bauer brachte den Dank der Gemeinde in seinem Grußwort zum Ausdruck und würdigte ebenfalls die jahrzehntelange Arbeit von Karl Stempfle. Karin Mainka (20 Jahre), Monika Kunert (15 Jahre Finanzbuchhaltung) und Jasmin Stelzle (zehn Jahre Vorstand Förderverein und Beitragswesen) wurden mit den entsprechenden BLSV-Verdienstnadeln und Urkunden sowie Geschenkgutscheinen des FSV für ihre ebenfalls langjährige ehrenamtliche Arbeit geehrt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch