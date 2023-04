Der Andrang für das Megesheimer Dart-Turnier am Samstag ist groß

Plus Das Steeldart-Turnier in Megesheim ist nach zwei Tagen schon vollständig besetzt. Wie die Organisatoren das Interesse begründen.

An diesem Samstag findet in der Megesheimer Turnhalle wieder ein Steeldart-Turnier statt, der Andrang war schon im Vorfeld groß: Bereits zwei Tage, nachdem der SV Megesheim die Einladungen für das bereits fünfte Turnier des Vereins verschickt hatte, war die Spielerliste vollständig besetzt: 128 Teilnehmer hatten zugesagt und weitere 50 Interessenten mussten sich mit einem Platz auf der Warteliste abfinden.

Für die Veranstalter rund um Florian Vogel und Martin Lechner ist das sehr erfreulich, aber nicht überraschend, wie Vogel berichtet: "Der Dartsport boomt: Es gibt immer mehr Vereine und Spieler in der Region, dazu noch passive Fans." Die Gründe sind für die beiden schnell benannt, der Sport sei leicht zu verstehen, und jeder könne ihn ohne große Hürde selbst ausüben. Und dann wäre da ja noch die besondere Atmosphäre: "Darts ist Party! Auf der einen Seite steht natürlich der Sport, aber auch Stimmung, Kostüme und Bier gehören dazu", meint Martin Lechner.