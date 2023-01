Starker TSV Nördlingen macht großen Schritt in Richtung Playoffs

Mit 98:81 siegen die Nördlinger Basketballer gegen die Spartans Rosenheim. Damit sind die Rieser nur noch einen Schritt vom Erreichen der Playoffs entfernt.

Im Endspurt in der Hauptrunde erfüllen die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen ihre Pflichtaufgabe und gewinnen überzeugend mit 98:81 beim Tabellenschlusslicht in Rosenheim. Angeführt von einem wieder einmal unaufhaltsamen Scottie Stone war vor allem die starke Teamleistung der Nördlinger Korbjäger, mit konzentrierter Defensive und einem spielfreudigen Angriff, ausschlaggebend für den fünften Erfolg des Aufsteigers. Damit steht man nun auf Platz fünf der Tabelle und kann im letzten Heimspiel gegen Schwabing die Überraschung, den Einzug in die Playoffs, perfekt machen.

Als „die zwei wichtigsten Spiele der Saison“ betitelte Teammanager Moritz Pösl die letzten beiden Partien in der regulären Runde seiner Mannschaft, die mit einem Sieg in Rosenheim den Grundstein für die Jagd nach der Playoff-Teilnahme legen wollte. Nach der Winterpause gut erholt und vollzählig, reiste das Team von Trainer Mohammed Hajjar am Samstag nach Oberbayern und zeigte dort von Beginn an, dass es unbedingt als Sieger vom Platz gehen wollte.

Nach einem kuriosen Eigenkorb der Spartans versenkte Kapitän Josef Eichler den ersten Dreier und brachte seine Truppe früh in Führung. Sylvio Mateus nach Zug zum Korb, dann Scottie Stone ebenfalls per Dreipunktewurf taten es ihrem Anführer gleich und halfen, den Vorsprung auszubauen. Die Gästeverteidigung war aggressiv und arbeitete hervorragend zusammen, sodass es den Rosenheimern schwerfiel, selbst zu guten Abschlüssen zu kommen. Als dann auch noch die Youngster des TSV, Benedikt Schwarzenberger und Julius Kluger, den gegnerischen Korb attackierten und erfolgreich ihre Korbleger verwandelten, musste der Gastgeber endgültig abreißen lassen. Weitere Dreier von Stone und Schröppel krönten ein herausragendes erstes Viertel der Rieser, die sich mit einer 34:17-Führung eine glänzende Ausgangslage für die weiteren drei Durchgänge erspielten.

Rosenheim kommt im zweiten Durchgang besser mit Nördlingen klar

Im zweiten Viertel fanden die Spartans besser in die Partie und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Vor allem Aufbauspieler Hogges nahm in der Offensive die Zügel in die Hand und verwandelte mehrere Würfe. Doch die Gäste ließen sich davon wenig beirren und demonstrierten vorne weiter ihre großen Offensivqualitäten. Die beiden Guards Schwarzenberger und Mateus nutzten immer wieder ihre Schnelligkeit, zogen zum Korb und ließen sich dort nicht mehr vom Punkten abhalten. Stone kreierte sich eigene Würfe, die der US-Amerikaner wie gewohnt treffsicher verwandelte. Entscheidend war aber auch in diesem Abschnitt die starke Verteidigung, die lediglich 13 gegnerische Punkte zuließ und so eine komfortable Pausenführung von 50:30 sicherte.

Hajjar konnte zufrieden sein mit dem bisherigen Auftritt seiner Mannschaft, forderte aber auch, nach dem Seitenwechsel den Fuß nicht vom Gas zu nehmen. Der Sportbund reagierte auf den Rückstand mit einer Umstellung auf Zonenverteidigung, die anfangs auch Wirkung zeigte. Der TSV brauchte etwas, um sich anzupassen, und so konnte der Gastgeber sich zwischenzeitlich auf 15 Punkte heranspielen. Aber die Nördlinger brauchten nicht lange, bis sie ihren Rhythmus im Angriff wiederfanden und in Person von Center Eichler, der seinen Gegenspieler im Eins-gegen-Eins unter dem Korb schlug und punktete, den alten Abstand wiederherstelle. Er legte per Dreier nach, bevor dann beide Mannschaften, auch der guten Verteidigung beider geschuldet, einige erfolglose Angriffe liefen. Den Schlusspunkt in Viertel drei setzte Center Robin Seeberger, der nach schönem Zuspiel von Schröppel, unter dem Rosenheimer Korb freigespielt, scoren konnte. So gewann der TSV auch dieses Viertel mit 19:17 und geht mit einer 69:50-Führung in den Schlussabschnitt.

Das letzte Aufbäumen der Rosenheimer bleibt ohne Wirkung

Diesen eröffnete der Sportbund mit einem Dreier, den Seeberger aber prompt konterte. Eichler und Stone legten nach und verhinderten, dass die Spartans sich nochmal heranspielten konnten. Die Rieser verwalteten in der Folge ihren Vorsprung und verteidigten weiter konzentriert, auch wenn sich ihr Gegner nochmal mit allen Mitteln gegen die Niederlage stemmte. Mehrere Rosenheimer Dreier fanden ihr Ziel, doch es änderte nichts. Die TSVler ließen sich auch an der Freiwurflinie in der entscheidenden Phase nicht verunsichern, trafen hochprozentig und machten so den enorm wichtigen Sieg in fremder Halle klar.

Letztlich ungefährdet sichern sich entschlossene Nördlinger damit einen klaren 98:81-Auswärtserfolg und können vor allem mit der starken Defensive zufrieden sein. Schlüssel zum Erfolg war außerdem das gute Zusammenspiel im Angriff, durch das sich fast jeder Spieler auf der Scoringliste eintragen durfte und die Mannschaft so für die Rosenheimer nur schwer zu stoppen war. Besonders herausstechen konnten dabei die beiden Topscorer Stone und Eichler, die mit 36 und 25 Punkten vorangingen und ihre Mannschaft zum Sieg führten. Dank des Erfolges klettern die Aufsteiger in der Tabelle nach oben und ziehen mit den Haching Baskets in Siegen gleich.

Im letzten Heimspiel der regulären Runde ist am kommenden Samstag der MTSV Schwabing zu Gast in Nördlingen, der mit einem Sieg mehr auf Tabellenplatz drei steht. Das Duell wird zum absoluten Showdown im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Playoffs und ist daher ein Muss für alle Basketballbegeisterten im Ries.

Für Nördlingen spielten: Stone (36 Punkte), Eichler (23), Mateus (16), Seeberger (9), Schröppel (6), Kluger (2), Schwarzenberger (6), Seidel.