Schießen

vor 33 Min.

Gemischte Gefühle beim Saisonstart der Wechinger Wörnitzschützen

Plus Gegen Mitabsteiger Vöhringen II fanden die Wechinger Schützen kein Mittel. Allerdings gibt es auch ein paar personelle Veränderungen. Besser lief es gegen Amberg.

Von Kathrin Mädler

Die Luftgewehr-Schützensaison 2023/2024 wurde mit den Wechinger Wörnitzschützen in der Schwabenliga eröffnet. Gleich zu Beginn stand das Derby der Bayernliga-Absteiger zwischen Wechingen und Vöhringen II auf dem Programm, was sich als unlösbare Aufgabe für die Wörnitzschützen herausstellte. Mit dem Sieg über Amberg am Nachmittag endete der erste von sieben Wettkampftagen doch noch positiv für die Rieser. Wie ist das Team personell aufgestellt?

Nach dem Wechsel von Tamara Kleinle zum Schützenverein Buch (2. Bundesliga) führte Katja Fackler die Wechinger Schützen-Riege an. An der Poleposition legte sie gegen die deutsche Meisterin jedoch mit 94 Ringen einen Fehlstart hin. Markus Groß hat aufgehört, weshalb Daniel Keiling in die erste Mannschaft aufsteigt. Nachdem der Nachrücker aber ausgefallen ist, setzten die Wörnitzschützen auf Ersatzmann Andreas Nagel, dem die Nervosität sichtlich anzumerken war.

