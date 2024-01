Doppelte Titelverteidigung bei den Grenzschützen Aufhausen

Jana Link bleibt Schützenkönigin mit einem 4,0-Teiler. Auch Jugendschützenkönig Jonas Klauser darf erneut jubeln.

Schützenmeister Jürgen Link hat im vollbesetzten Schützenheim in Aufhausen die Mitglieder, Ehrengäste und Freunde des Vereins zur Königsfeier der Grenzschützen Aufhausen begrüßt. Er zeigte sich sehr erfreut, dass erneut 67 Mitglieder am Königsschießen teilgenommen hatten.

Die Sportwarte Michael Erhardt und Jana Link übernahmen die Verteilung der Preise. Das beste Blattl des vergangenen Schießjahres erzielte Nina Link mit einem 3,1-Teiler. Beim Vereinsmeister der Jugend belegte wie im Vorjahr Jonas Klauser den ersten Platz mit einem Durchschnittsergebnis von 233,0 Ringen. Vereinsmeister Luftpistole wurde erneut Christian Wunder mit 360,5 Ringen im Schnitt. Auch bei den Damen lag wieder Jana Link souverän mit durchschnittlich 381,2 Ringen vorne. In der Luftgewehr-Disziplin sicherte sich in diesem Jahr Michael Keiß den Titel des Vereinsmeisters mit 360,1 Ringen vor Tim Nitsche (352,8 Ringe) und Michael Erhardt (369,1 Ringe).

Karin Weidner verdient sich den Wanderpokal dauerhaft

Die Scheibe zum 60. Geburtstag des Ehrenschützenmeisters Horst Wunder gewann Michael Erhardt mit einem 57,9-Teiler vor Carina Weidner (60-Teiler) und Michael Keiß (71,8-Teiler). Auch die von Susanne und Georg Eberhardt gestiftete Geburtstagsscheibe sicherte sich Michael Erhardt (15,8-Teiler) vor Jana Link (46,6-Teiler) und Ann-Katrin Pollithy (70,2-Teiler). Den neu gespendeten Wanderpokal für die "Aufgelegt-Schützen" gewann Werner Wunder mit einem 138,2-Teiler, gefolgt von Angelina Nitsche (144,2-Teiler) und Manfred Schabert (172,9-Teiler). Mit einem 287,5-Teiler belegte Jürgen Link beim Wanderpokal der Luftpistole den ersten Platz und verwies Jonas Buser (607,7-Teiler) und Christian Wunder (732,5-Teiler) auf die Plätze. Der Wanderpokal der Jugend ging in diesem Jahr an Jonas Klauser mit einem 169-Teiler.

Insgesamt zum fünften Mal erzielte Karin Weidner das beste Blattl (23,4-Teiler) auf den Wanderpokal der Schützen und sicherte sich diesen gemäß den Vereinsregeln somit dauerhaft. Erneut erfolgreich war Michael Erhardt beim Wanderpokal von Jürgen Link und lag mit einem 39,0-Teiler vor Maximilian Thum (48,7-Teiler) und Ann-Katrin Pollithy (61,6-Teiler). Die beste Serie in der Aufgelegt-Klasse erzielte mit 94 Ringen Jürgen Link, bei der Luftpistole Daniel Eberle (91 Ringe) und bei der Jugend Jonas Klauser (73 Ringe). In der Schützenklasse lag Michael Keiß mit starken 96 Ringen vor Jana Link (95 Ringe) und Matthias Frank (95 Ringe). Auch bei den Probeschüssen wurden in diesem Jahr unglücklicherweise wieder einige gute Blattl erzielt und ausgewertet, vorneweg war hier Maximilian Thum mit einem 19,2-Teiler, welcher ihm spaßeshalber den Titel des Probekönigs einbrachte.

Jana Link bleibt dank starkem 4,0-Teiler Schützenkönigin in Aufhausen

Den Höhepunkt des Abends, die Proklamation der Könige, übernahm traditionell der Bürgermeister der Gemeinde Andreas Bruckmeier, verbunden mit einem kurzen Grußwort und lobenden Worten für die Grenzschützen. Im Jugendbereich gelang Jonas Klauser die Titelverteidigung mit einem 107-Teiler, gefolgt von Mia Ollmann (154,5-Teiler) und Emma Lembeck (834,2-Teiler). Knapper ging es bei den Luftpistolenschützen zu, doch auch hier konnte sich der Vorjahreskönig erneut den Titel sichern. Routinier Christian Wunder lag mit einem 37,5-Teiler vor Michael Erhardt (48,5-Teiler) und Jonas Buser (49,2-Teiler).

Ihr Können und ihre ruhige Hand zeigte in diesem Jahr einmal wieder Jana Link. Sie lieferte sich ein enges Rennen mit Vizekönig Marco Benning, welcher einen 10,7-Teiler erzielte und der Drittplatzierten Karin Weidner (13,6-Teiler) und errang mit einem viel umjubelten 4,0-Teiler die Königswürde der Grenzschützen. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick: