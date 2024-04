Sebastian Wagner regiert die Keilerschützen Schweindorf

Ida Scherer wird mit einem 38,0-Teiler neue Jugendkönigin im Neresheimer Stadtteil.

Die Keilerschützen aus Schweindorf haben ihre Schützenkönige geehrt. Vorsitzender Gerd Schröppel würdigte in seinem Jahresbericht die hohe Aktivität des Vereins, denn neben dem Schießbetrieb haben die Keilerschützen an vielen anderen Aktivitäten mitgewirkt wie beispielsweise beim Waldfest in Schweindorf, beim Stadtfest in Neresheim oder auf dem Neresheimer Weihnachtsmarkt.

Sportwart Tobias Bernhard verkündigte die Jahresmeister in der Schützenklasse. Der Jugendwart Sebastian Wagner berichtete über die Aktivitäten der jungen Keilerschützen und gab die Jahresmeister bekannt. Bei der Königsproklamation ehrte Vorsitzender Gerd Schröppel Sebastian Wagner als neuen Schützenkönig und Ida Scherer als Jugendkönigin. (AZ)



Die Ergebnisse in der Übersicht: