Sportschützen messen sich beim Gau-Vergleichsschießen

Plus Der 41. Vergleichskampf der Sportschützen stattgefunden. Dabei hat sich der Riesgau Nördlingen als der Treffsicherste erwiesen und den Titel geholt.

Von Kathrin Mädler

Bevor der Rundenwettkampf der Rieser Sportschützen in die Saison 2023/2024 startet, hat der 41. Gauvergleichskampf in Asbach-Bäumenheim und Nordendorf stattgefunden. Hier traf sich die Créme de la Créme aus dem Riesgau Nördlingen, Donau-Ries Gau und dem Schützenkreis Aalen, um den besten Schützengau in den Disziplinen Luftgewehr und Sportpistole zu ermitteln. Dabei hatte der Riesgau Nördlingen dieses Jahr die Nase vorn.

Mit dem Luftgewehr traten Marc Zellinger, Franziska Straub, Franziska Keßler, Matthias Gnugesser, Milena Nagel, Tina Eichberger, Walter Gnuggeser, Andreas Nagel, Elias Buinger und Thomas Fischer an die Feuerlinie. Karl-Heinz Barth, Markus Däubler, Wolfgang Bosch, Georg Preiß und Georg Moschberger zeigten ihr Können mit der Sportpistole. Nach den coronabedingten Ausfällen und der kurzfristigen Absage des Donau-Ries Gaus im vergangenen Jahr lief dieses Mal alles wieder nach alter Manier ab. Jeder Gau stellte zehn Luftgewehrschützen, von denen die acht besten Ergebnisse in die Wertung kamen. Bei der Sportpistole wurden die besten vier Resultate von fünf Startern angerechnet.

