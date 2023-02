Der TSV gibt den Sieg im Test gegen Normannia Gmünd spät aus der Hand

Plus Beim Testspiel des TSV Nördlingen gegen Normannia Gmünd verlieren die Rieser kurz vor Schluss. Es ist die dritte Niederlage im dritten Vorbereitungsspiel.

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat sein Testspiel beim württembergischen Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mit 2:1 (0:1) verloren. Dabei sah es lange nach einem besseren Ende für die Rieser aus.