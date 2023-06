Minderoffinger Schützen steigen auf in die Bezirksliga

Eine mehr als positive Saisonbilanz kann Edelweiß Minderoffingen ziehen. Die erste Luftgewehrmannschaft krönt ihre sensationelle Saison mit dem Aufstieg.

Eine erfolgreiche Rundenwettkampf-Saison liegt hinter den Schützinnen und Schützen aus Minderoffingen, die mit acht Mannschaften beim Bezirks- bzw. Gaurundenwettkampf am Start waren. Dabei hatten vor allem die erste Luftgewehrmannschaft und die Jugend Grund zur Freude.

Die zweite Luftpistolenmannschaft belegte souverän den dritten Platz in der A-Klasse. Die erste Luftpistolenmannschaft erreichte Platz zwei in der Schwabenliga und qualifizierte sich dadurch für das Schwabenfinale und den Aufstiegskampf in die Bayernliga. Wolfgang Bosch sicherte sich in der Einzelwertung mit durchschnittlich 375,2 Ringen den ersten Platz. Beim Schwabenfinale erreichten die Herren den vierten Platz. Beim Aufstiegskampf hat es trotz Platz eins im ersten Durchgang am Ende nicht für den Aufstieg gereicht.

Edelweiß Minderoffingen: Luftgewehrmannschaft zieht in die Bezirksliga ein

Die zweite Luftgewehrmannschaft belegte den zweiten Tabellenplatz in der A-Klasse. Julian Hönle war hier der beste Mannschaftsschütze und erreichte mit 368,3 Ringen im Durchschnitt Platz zwei in der Einzelwertung. Auch die dritte Luftgewehrmannschaft steht am Ende der Saison als Neuling in der B-Klasse auf dem zweiten Tabellenplatz. Lediglich die Aufgelegt-Schützen hatten als Aufsteiger in der höheren Klasse keine Chance und schießen in der neuen Saison wieder in der C-Klasse.

Sowohl die erste Luftgewehrmannschaft als auch die Jugendmannschaft stehen am Saisonende auf dem obersten Tabellenplatz. Die Jugendmannschaft mit den Schützen Samantha Rölke, Jan Steinheber und Paul Hertle konnte sich gegen die punktgleichen Verfolger aus Hausen-Seglohe dank der besseren Gesamtringzahl durchsetzen. Paul Hertle belegt als bester Schütze der Mannschaft mit durchschnittlich 366,6 Ringen den zweiten Platz der Einzelwertung.

Sensationssaison der ersten Mannschaft wird belohnt

Die erste Luftgewehrmannschaft mit den Schützinnen Franziska Straub, Tina Eichberger, Ursula Kerle und Cornelia Mayer absolvierte eine sensationelle Saison in der Gauoberliga. Sie gewannen alle Wettkämpfe klar, ohne Mannschaftspunktverlust. Lediglich drei Einzelpunkte mussten die Minderoffingerinnen abgeben. Franziska Straub erreichte in der Einzelwertung mit einem Durchschnitt von 383,8 Ringen den ersten Platz. Beim Aufstiegskampf in Großaitingen schossen sich die Damen mit 1510 Ringen ebenfalls auf Platz eins und standen so klar als Aufsteiger in die Bezirksliga fest.

Auch die Bogenmannschaft der Edelweißschützen, deren Runde aktuell noch läuft, ist auf Erfolgskurs. Die Bogenschützen haben bisher alle Wettkämpfe gewonnen und können somit den dritten Meistertitel dieser Saison holen. (AZ)