Kampfkunst: Wallersteiner nehmen an hochklassigem Lehrgang teil

Internationales U-Chong Taekwondo und Selbstverteidigungs-Treffen in Unterreichenbach.

Der SV Unterreichenbach hat kürzlich zu einem internationalen Lehrgang im U-Chong Family Taekwondo eingeladen. Der Lehrgang wurde von Großmeister Angelo Gagliano (7. Dan) geleitet. Neben Gagliano waren weitere Referenten aus Italien, Rom und Bayern anwesend, die verschiedene Aspekte der koreanischen und japanischen Kampfkunst vermittelten. Unter den rund 80 Teilnehmern war auch eine Delegation des SC Wallerstein, die von Rainer Steiner (6. Dan), Abteilungsleiter Selbstverteidigung, angeführt wurde.

Ihm zur Seite stand sein Assistent Fabian Kleindienst (1. Dan). Die beiden Schüler Dennis Kempe (Krav Maga) und Jacob Stark (PMA Goshin Do) waren ebenfalls mit dabei. Die Wallersteiner zeigten sich begeistert von dem Lehrgang, der ihnen viele neue Impulse und Erkenntnisse bot. Sie lobten die hohe Qualität der Referenten und die freundliche Atmosphäre unter den Teilnehmern. Besonders der internationale Austausch war für sie eine bereichernde Erfahrung. "Es war ein rundum gelungener Tag, an dem wir viel gelernt und Spaß gehabt haben", sagte Rainer Steiner. Er übernahm auch zwei Unterrichtseinheiten, in denen er sein Wissen weitergab. In der ersten Einheit unterrichtete er Jiu-Jitsu/Goshin Do Breitensport-Selbstverteidigung, eine effektive Methode zur Abwehr von Angriffen und zur Verteidigung unter "kampf"-sportlichen Aspekten für Klein und Groß.

Taekwondo-Lehrgang: Großmeister aus Rom anwesend

In der zweiten Einheit zeigte Steiner Techniken aus dem Pressurepoints Combat System, eine Stilrichtung, die auf der gezielten Stimulation von Nervenpunkten basiert, um Schmerz, Schock oder Bewusstlosigkeit beim Gegner auszulösen. Zu den Referenten gehörten auch Giovanni Lo Sauro (6. Dan) Ju Jitsu aus Italien, Großmeister Jae Hee Chang (9. Dan) Taekwondo und Großmeister Jo In Yong (7. Dan) Taekwondo. Sie zeigten verschiedene Techniken und Prinzipien, die sowohl für die Selbstverteidigung als auch für die sportliche Betätigung nützlich sind.

Ein besonderer Ehrengast war auch Großmeister Giampiero Leonardo (9. Dan), mit seinem Team aus Rom angereist, der Gesamtverantwortliche für Hapkido in Italien. Der SC Wallerstein bietet regelmäßig Taekwondo- und Selbstverteidigungskurse für alle Alters- und Leistungsstufen an. Interessierte können sich auf der Homepage des Vereins informieren oder einfach zum Schnuppertraining vorbeikommen. (AZ)