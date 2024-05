Tennis

vor 15 Min.

Nur den Oettinger Knaben gelingt ein starker Start in die Tennissaison

Plus Einen Sieg und ganze vier Niederlagen verzeichnet der TC Oettingen am ersten Spieltag. Unter anderem geht das Derby der Herren gegen Nördlingen III 2:7 verloren.

Mit einem 4:2-Erfolg sind die Knaben des TC Oettingen beim TC Wertingen II in die Tennis-Sommersaison gestartet. In den Einzeln punkteten Jonah Gießl (6:2/6:4), Jona Bosch (6:1/6:0) und Daniel Vitkovsky (6:3/6:7/10:5), Alexander Kögel musste sich seinem Gegner mit 3:6/2:6 beugen. Das Doppel Kögel/Bosch ging mit 4:6/2:6 nach Wertingen, Jonah Gießl und Lucy Meyer machten mit einem klaren 6:0/6:2 den Mannschaftssieg perfekt. Bei den anderen Oettinger Mannschaften lief es hingegen nicht so gut.

Ebenfalls auswärts traten die Junioren II gegen den TC Weisingen an. Hier konnte nur Matthias Jaumann sein Einzel nach Hause holen, während Elias Bee und Daniel Vitkovsky knapp im Match-Tiebreak unterlagen. Luca Meyer hielt gut mit, musste sich aber mit 4:6/4:6 geschlagen geben. Das hart umkämpfte Doppel Bee/Vitkovsky ging erneut mit minimalem Vorsprung an die Gegner (5:7/6:4/7:10), Jaumann/Meyer konnten nur drei Spiele für sich entscheiden, sodass es am Ende 5:1 für die Gastgeber hieß.

