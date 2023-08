Favoriten siegen beim 35. Oettinger Triathlon

Plus Die Lokalmatadoren Timo Schmitz und Lea Büsch sind die schnellsten Triathleten in Oettingen. Auch abseits der Spitze liefern Rieser Starter starke Zeiten ab.

Beim 35. Oettinger Triathlon hat Timo Schmitz seine Gewinnserie fortgesetzt. Der erwartete Zweikampf um den Sieg mit Luis Rühl vom TSV Harburg musste leider entfallen, denn dieser musste kurzfristig absagen. Rühl erhielt von seinem Stützpunkt wegen der anstehenden deutschen Meisterschaft die mehr oder weniger bindende Empfehlung, auf den Start in Oettingen zu verzichten. So gelang Schmitz, der für den TSV Oettingen startet, ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg mit deutlichem Vorsprung.

Bereits nach 1:01:54 Stunden hatte er die 500 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen abgehakt. Dabei waren die Bedingungen nicht optimal. Das Wasser hatte nur 18,9 Grad Celsius und auf der Radstrecke war es teilweise nass und vor allem windig. Lediglich beim abschließenden Lauf konnten sich die Ausdauer-Dreikämpfer nicht beklagen. Die weiteren Plätze auf dem Podest sicherten sich Heiko Thiele vom AST Süßen (in 1:05:15 Stunden) und Simon Angstenberger vom MTV Stuttgart (in 1:06:55 Stunden).