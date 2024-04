Rieser Nachwuchsturner starten hervorragend in die neue Gauligasaison

Jeweils Platz zwei für die Schüler D und C des KTV Ries. Rang drei sichern sich die Schüler E und die Jugendturner.

Sehr ordentlich sind die jungen Turner des KTV Ries in die diesjährige Gauligasaison gestartet. Vier Mannschaften in vier verschiedenen Altersklassen haben die Verantwortlichen des Kunstturnvereins in diesem Jahr an die Geräte geschickt.

Nach dem ersten von drei zu absolvierenden Durchgängen erturnten sich die Rieser in den Schülerklasse D (Jahrgang 2013 und jünger) und bei den C-Schülern (Jahrgang 2011 und jünger) jeweils den zweiten Platz. Die Jugendturner (Jahrgang 2007 und jünger) und bei den Schülern E (Jahrgang 2015 und jünger) belegt man momentan den hervorragenden dritten Platz. Bei den Schülern D haben sich die Turner Malik Koussan, Max Strauß, Noah Mayer, Anton Sienz, Julian Dirr und Mattes Wanner nach einem guten Wettkampf an allen sechs Geräten mit 256,60 Punkten den zweiten Platz verdienen können.

Max Strauß und Anton Sienz überzeugen in der Einzelwertung

Erfreulich sind auch die Ergebnisse von Max Strauß und Anton Sienz in der Einzelwertung. Max Strauß erturnte sich den fünften und Anton Sienz den siebten Platz. Ebenfalls auf dem zweiten Platz nach einem ordentlichen Wettkampf und erturnten 272,05 Punkten sind auch die KTV-Turner bei den Schülern C. In den verbleibenden beiden Wettkämpfen wollen die Rieser Turner Elias Preventis, Luca Mugrauer, Leo und Mattis Hahn, Markus Gazenbiller und Finn Kirchenbaur versuchen, den Rückstand auf Rang eins aufzuholen.

Auch die Mannschaften der Schülerklasse C (hinten) und der Jugendturner mit ihren Betreuern Alexander Mugrauer und Sven König freuen sich über einen gelungen Saisonauftakt. Foto: Jürgen Wundel

Vorrangiges Ziel wird es aber sein, den zweiten Platz und somit den Vizemeistertitel zu verteidigen. Bemerkenswert sind der zweite Platz von Elias Preventis, Rang fünf und sechs für Mattis Hahn und Leo Hahn sowie Platz zehn und elf für Markus Gazenbiller und Finn Kirchenbaur in der Einzelwertung.

KTV Ries: Rieser Jugendturner hoffen noch auf Platz zwei

Ihren ersten Wettkampf überhaupt turnten die Turner Emil Hager, David Keplinger, Ferdinand Eder, Felix Kirchner, Leon Reiber und Frederik Mühlbacher für das Team des KTV Ries in der Schülerklasse E. Nach anfänglicher Nervosität zeigten die Turner in der jüngsten Altersklasse ansprechende Leistungen und konnten am Ende mit guten 237,45 Punkten den dritten Rang erturnen. Auch in dieser Altersklasse ist der zweite Platz nicht weit entfernt. In der Einzelwertung belegte Leon Reiber den ausgezeichneten fünften Rang. Auf den Plätzen zehn, elf und zwölf fanden sich Ferdinand Eder, David Keplinger und Felix Kirchner wieder.

Bei den Jugendturnern erreichten Ben Kirchenbaur, Cristian Ceapa, Frank Behnle und Arthur Ermisch ebenfalls den dritten Rang. Nach einem durchschnittlichen Wettkampf mit einigen Unsicherheiten mussten sich die Rieser Turner den Mannschaften aus Wertingen und Buttenwiesen geschlagen geben. Bei einer erheblichen Leistungssteigerung könnte Platz zwei noch erreicht werden. So konnten sich auch nur Ben Kirchenbaur als Fünftplatzierter und Cristian Ceapa auf Rang zehn unter die zehn Besten dieser Altersklasse in der Einzelwertung turnen. Rang 14 und 15 gingen an Frank Behnle und Arthur Ermisch. (AZ)