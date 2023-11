Turnen

07:30 Uhr

Den dritten Platz will die KTV Ries nicht mehr hergeben

Plus Turnen 2. Bundesliga: Im letzten Wettkampf soll dem heimischen Publikum ein Sieg gezeigt werden. Die TG Hanauerland dürfte allerdings einen harten Kampf liefern.

Von Thomas Frisch Artikel anhören Shape

Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse will die KTV Ries die Saison 2023 beenden und damit den dritten Platz in der 2. Bundesliga sichern. Gegen die TG Hanauerland treten die Nördlinger in ihrem siebten Wettkampf an und wollen den fünften Sieg. Los geht es an diesem Samstag um 18 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark.

Nach einer Woche Pause und zuvor sechs Wettkämpfen am Stück gehen die Turner der ersten Mannschaft der KTV Ries zum letzten Mal in diesem Jahr an die Geräte. Der Saisonabschluss findet dabei wieder einmal vor heimischem Publikum statt, Gast im siebten Saisonwettkampf sind die Athleten der Turngemeinschaft aus dem Hanauerland. Im vergangenen Jahr konnten die Gäste die Vizemeisterschaft in der 3. Bundesliga feiern und kurz darauf auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In einem spannenden Duell gelang ihnen ein Sieg gegen den Gastgeber des damaligen Aufstiegsfinales, die TSG Sulzbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen