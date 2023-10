Volleyball

Marktoffingens Volleyball-Damen I setzen sich an die Tabellenspitze

Die Marktoffingerinnen haben mit dem 3:0-Sieg in Ingolstadt ihren ersten richtigen Test bestanden und die Tabellenführung in der Landesliga übernommen.

Plus Volleyball Landesliga: Nach dem 3:0-Sieg in Ingolstadt grüßt der FSV von Platz eins. Das Spiel beginnt holprig, doch Stefanie Stimpfle bringt die Wende.

Als ersten Gradmesser des aktuellen Leistungsstandes hatte Trainer Sebastian Stadali das erste Auswärtsspiel der ersten Damen-Volleyballmannschaft des FSV Marktoffingen betitelt. Dass sie dieses gegen den MTV Ingolstadt mit 3:0 gewannen, lässt vermuten, dass sich die Mannschaft auf einem guten Weg befindet, allerdings ist auch noch Luft nach oben.

Mit Maria Altenburger am Aufschlag startete das Team souverän mit einer 4:0-Führung ins Spiel, allerdings war dieser Vorsprung nur von kurzer Dauer. Die Ingolstädterinnen hatten mit ihren weit gezogenen Aufschlägen das richtige Gegenrezept gefunden, um die Marktoffinger Annahme ins Wanken zu bringen. Viel zu fehleranfällig im eigenen Spiel machten sie es den Gastgeberinnen einfach, Punkt für Punkt davonzuziehen. Zwar konnte Kristin Löfflad immer wieder mit ihren Schnellangriffen über die Mitte glänzen, allerdings fand sich das Marktoffinger Team beim Zwischenstand von 9:5 für Ingolstadt an der Seitenlinie wieder. Ein Ingolstädter Zwischenspurt veranlasste Trainer Stadali zur Auszeit, wovon sich das gegnerische Team jedoch wenig beeindrucken ließen und sogar die Führung ausbaute. Beim Stand von 20:16 für Ingolstadt war das FSV-Team derart verunsichert, dass selbst einfache Bälle nicht gelingen wollten. Dann folgte der grandiose Auftritt von Mittelblockerin Stefanie Stimpfle: Beim Aufschlag servierte sie den MTVlerinnen eine Granate nach der anderen und sicherte so ihrem Team den ersten 25:20-Satzgewinn.

