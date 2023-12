Volleyball

Marktoffingens Zweite ist München nicht gewachsen

Plus Volleyball-Landesliga Frauen: FSV-Zweite verliert 0:3 gegen den Dritten der Liga. Eine Chance auf Punkte gibt es noch vor der Weihnachtspause.

Von Antonia Leberle

Die zweite Volleyball-Mannschaft des FSV Marktoffingen hat sich gegen den aktuell Drittplatzierten der Landesliga, den TSV München Ost, mit 0:3 geschlagen geben müssen. Trotz eines aufopferungsvollen Kampfes mit vielen starken Aktionen reichte die Leistung nicht aus, um den Hauptstädterinnen Paroli zu bieten. „Dass es ein überlegener Gegner werden wird, war zu erwarten“, resümierte Coach Josef Wizinger nach dem Spiel. „Den Fokus gilt es nun voll auf nächste Woche zu legen, wenn es noch vor der Weihnachtspause gegen den MTV Ingolstadt geht.“

Die FSV-Damen starteten stark ins Spiel und waren von Beginn an hellwach. Eine glänzend aufgelegte Libera Alicia Reiber sortierte die Bälle im Spielaufbau, was den Marktoffingerinnen viel Ruhe und Abgeklärtheit ins eigene Feld brachte. Doch auch die Gäste aus München waren von Beginn an voll auf der Höhe und zogen beim Stand von 11:11 erstmals durch eine klasse Aufschlagserie bis auf 11:17 davon. Diesen Sechs-Punkte-Rückstand aufzuholen gelang in diesem Satz nicht mehr, mit 19:25 unterlag die FSV-Zweite.

