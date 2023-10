Volleyball

Marktoffinger Volleyball-Derby hat den erwarteten Sieger

Plus Volleyball Landesliga Frauen: Marktoffingens Erste gewinnt das Spiel gegen die Zweite mit 3:0. Das Spiel ist stellenweise ausgeglichener als angenommen.

Von Antonia Leberle

Derbyzeit in Marktoffingen: Das heißt auf der einen Seite, FSV I gegen FSV II, oder aber auch Freundin gegen Freundin, Schwester gegen Schwester, Cousine gegen Cousine. Da lässt sich schon erahnen, dass es an diesem Tag zwar um Volleyball geht, noch mehr aber um das Drumherum wie geselliges Zusammensein und mit den Fans einen tollen FSV-Samstag zu verbringen. Beim stimmungsvollen Auftakt in die neue Saison sicherte sich nach knapp 76 Minuten die FSV-Erste mit einem 3:0-Sieg die ersten drei Punkte auf dem Konto. Was auf dem Spielberichtsbogen nach einer klaren Angelegenheit aussah, erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Marktoffinger Mehrzweckhalle allerdings als ein ausgeglichenes und sehenswertes Volleyballspiel.

Nach mehreren personellen Veränderungen in beiden Mannschaften war das Spiel zu Beginn recht ausgeglichen. Nachdem bei der Damen 1 Theresa Wizinger und Simone Klaus ihre Knieverletzungen noch auskurieren müssen, sind Jenny Stempfle und die Jugendspielerinnen Tina Stimpfle und Jana Fix in den Kader aufgerückt. Dina Grübl und die Jugendspielerinnen Lina Bachmann und Lisa Wiedemann (beide stoßen erst am dritten Spieltag aufgrund des Jugendspielrechts zur Mannschaft) sind dafür in den Kader der zweiten Mannschaft gerückt. Neuzugang Laura Siegert ergänzt den Kader als Allround-Talent.

