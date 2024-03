Nördlingens Volleyballern bleibt noch die Relegation

Die TSV-Männer haben ihre kleine Chance auf den Titel gegen Leipheim nicht nutzen können. Das 0:3 ist nur scheinbar klar. Der Aufstieg ist aber immer noch drin.

Es war ein Duell auf Augenhöhe, das spannender nicht hätte sein können: In der Volleyball-Bezirksklasse trafen die Männer des TSV Nördlingen am letzten Spieltag auf den VfL Leipheim, beide Teams hatten die Chance auf den Titel. Am Ende verloren die Nördlinger nach großem Kampf mit 0:3 (25:27, 23:25, 23:25) und verpassten so die Meisterschaft. Zwar zeigte sich die Mannschaft um Coach Sebastian Stadali enttäuscht nach dem starken Match, trotzdem gaben sie sich kurz darauf schon wieder zuversichtlich und blicken motiviert auf den Relegationstermin Ende April für den Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Es hätte alles optimal laufen müssen, um vergangenen Donnerstagabend die Meisterschaft klarzumachen. Wie berichtet hätten die Rieser nicht einmal einen Satz abgeben dürfen, um am Ende als Meister vom Platz zu gehen. Da auch der Kader der Nördlinger verletzungsbedingt angepasst werden musste, standen die Vorzeichen für das Spiel nicht optimal.

Finale in der Volleyball-Bezirksliga: Nördlingen startet stark gegen Leipheim

Davon unbeeindruckt starteten die TSVler hellwach ins Match. Daniel Fuchs entwaffnete mit seinen starken Aufschlägen die Leipheimer Annahme und führte sein Team auf einen Sechs-Punkte-Vorsprung. Die Gäste verstanden die Warnung und konterten mit druckvollen Aufschlägen zum Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel auf Augenhöhe. Die zahlreich anwesenden Fans, die sich zur ungewöhnlichen Spielzeit am Donnerstagabend in der Herrmann-Keßler-Halle eingefunden hatten, feuerten ihr Team an. Die Rieser zeigten ihrem Publikum ihr ganzes Können: Zuspieler Florian Wetzel umspielte den gegnerischen Block ein ums andere Mal und seine aggressiven Angreifer, allen voran Jason Fischer und Matthias Schlosser, verwandelten die Bälle in Zählbares. Im offenen Schlagabtausch ging es für beide Mannschaften hin und her.

Nervenstark ging es über die Verlängerung von 25:25 hinaus, Leipheim hatte mehrere Matchbälle, welche von Libero Nils Huggenberger abgewehrt wurden. Am Ende schafften die Gäste es aber, mit einem Quäntchen mehr Glück den Sack zuzumachen und bejubelten ihren ersten Satzgewinn mit 27:25.

Nach dem ersten Satzverlust ist Nördlingens Titelchance dahin

Enttäuscht wurde die Seiten gewechselt, denn bereits jetzt war klar, dass es keine Chance auf einen Nördlinger Titelgewinn mehr gab. Dennoch spielte der TSV weiterhin stark und bot den Leipheimern den ganzen zweiten Satz über Paroli. Wieder war es am Ende Daniel Fuchs mit seinen klasse Sprungaufschlägen, der am Satzende einen 20:23-Rückstand noch zum 23:23 ausglich. Trotz dieser starken Aufholjagd vergaben die TSVler auch den zweiten Satz nach zwei leichtsinnigen Fehlern mit 23:25.

Der dritte Satz war ein Spiegelbild der ersten beiden. Punkt für Punkt plätscherte das Spiel dahin, erst wieder zum Ende des Satzes fehlten den Nördlingen der Mut und die Entschlossenheit, die vorhandenen Chancen zu verwerten. Mit 23:25 wurde auch dieser Satz verloren und somit auch das Spiel. Eine gute Nachricht war, dass Mittelangreifer Patrick Meyer seine Rückkehr auf das Spielfeld nach seiner Sprunggelenksverletzung feiern konnte. Nach Ostern werden in der Relegation die Karten neu gemischt und mit einem vollen Kader sowie dem nötigen Ehrgeiz werden die Rieser ein ernst zu nehmender Gegner sein.

TSV Nördlingen: Florian Wetzel, Sebastian Stadali, Matthias Schlosser, Daniel Fuchs, Benjamin Mack, Patrick Meyer, Jason Fischer, Tim Neuwirt, Paulin Koffler, Lucas Gerhardt, Daniel Leberle, Nils Huggenberger, Andreas Frisch.