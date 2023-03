Wallersteins Turnkinder sind löwenstark

Mit dem Erwerb des bayerischen Kinderturnabzeichens "löwenSTARK" haben die jungen Turnerinnen des SC Wallerstein ihre Sportlichkeit unter Beweis gestellt.

Koordination, Körperspannung, Geschicklichkeit, Kraft und Gleichgewicht braucht man für das bayerische Kinderturnabzeichen "LöwenSTARK". An zwölf Stationen mit jeweils drei verschiedenen Aufgaben konnten die jüngsten Turnerinnen des SC Wallerstein fleißig Punkte sammeln, um am Ende ihre Urkunden in Bronze, Silber oder Gold zu erhalten.

Das Abzeichen motiviert zu mehr Bewegung und fördert die motorische Grundlagenausbildung. Die Turnabteilung des SCW, unter Leitung von Margit Gabler, konnte zur Urkundenübergabe zahlreiche interessierte Eltern begrüßen. Stolz nahmen die Turnerinnen ihre Abzeichen entgegen. Etliche goldene Urkunden konnten überreicht werden, wobei hier Isabell Werner die meisten Punkte sammelte. (AZ)