Karl-Heinz Groß regiert die Wechinger Schützen

Die Wörnitzschützen Wechingen haben in ihrem Schützenhaus die Königsfeier abgehalten. Besonders die hohe Zahl an Jungschützen freut den Schützenmeister.

Über die erfreulich hohe Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Königsschießen 2023 haben sich Wechingens erster Schützenmeister Matthias Hertle und die Mitglieder bei der diesjährigen Königsfeier gefreut. Aufgrund der guten Jugendarbeit war die Teilnehmerzahl mit 74 Schützinnen und Schützen gut. In der Schüler- und Jugendklasse nahmen sensationelle 21 Schützen teil.

Schützenmeister Hertle dankte bei der Feier den vielen Helferinnen und Helfern, die diese Veranstaltung erst möglich gemacht hätten. Ein weiteren Dank galt den zahlreichen Spendern und besonders Martina Schmidt, die die Königsscheibe gemalt hatte. Nach dem Abendessen nahmen Sportwart Peter Hubel und der Schützenmeister die Preisverleihung des Königsschießens und der Vereinsmeisterschaft vor.

Fackler, Nagel, König, Schäble und Schröppel werden Vereinsmeister

Bei den Vereinsmeisterschaften in der Luftgewehr-Schützenklasse setzte sich dieses Jahr Katja Fackler mit 391 Ringen vor Katharina Kuhn mit 389 Ringen und Daniel Keiling mit 388 Ringen durch. In der Jugendklasse gewann Milena Nagel mit 378 Ringen vor Paul Kuhn mit 315 Ringen, gefolgt von Jan Reitsam mit 310 Ringen. Bei den Schülern gewann Sebastian König mit 137 Ringen die Vereinsmeisterschaft.

Die ruhigste Hand in der Seniorenklasse Auflage hatte Friedrich Schäble mit 310,7 Ringen. Auf den Plätzen folgten Helene Strauß mit 309 Ringen und Karl-Heinz Groß mit 308,7 Ringen. Eine für Wechingen hohe Beteiligung gab es bei den Pistolenschützen, sieben Mitglieder nahmen teil. Durchgesetzt hat sich Lothar Schröppel mit 344 Ringen, gefolgt von Karl-Heinz Groß mit 332 Ringen und Marco Schröppel mit 294 Ringen.

Karl-Heinz Groß wird mit 5,0-Teiler Schützenkönig in Wechingen

Luca Mack gewann mit einem 38,2-Teiler den Johann-Beck-Pokal und Milena Nagel mit einem 121,4-Teiler den Helmut-Guckert-Jugendpokal. Der Weihnachtspokal ging mit einem 83,8-Teiler an Katharina Kuhn.

Lesen Sie dazu auch

Mit großer Spannung fieberten die Wörnitzschützen der Bekanntgabe der Schützenkönige entgegen. Der neue Schützenkönig 2023 mit einem 5,0-Teiler heißt Karl-Heinz Groß. Vizekönig wurde Andreas Nagel mit einem 16,4-Teiler. Als Damenkönigin regiert Katja Fackler mit einem 5,3-Teiler vor Katharina Kuhn mit einem 11,0-Teiler. Jugendkönigin wurde Milena Nagel mit einem 13,4-Teiler, Vizejugendkönig wurde mit einem 28,6-Teiler Jan Reitsam. (AZ)