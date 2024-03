Ab nächster Woche wird die Nördlinger Münzgasse gesperrt

Plus Bald beginnen die Vollsperrungen: Münz- und Henkergasse sind abwechselnd nicht befahrbar, eine wichtige Straße ist 2026 dran. Es gibt wohl etwas mehr Parkplätze.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner der Münz- und Henkergasse stehen monatelange Baustellen an: Ab kommenden Montag, 18. März, wird die Münzgasse voll gesperrt und die Tiefbaufirma Poro beginnt mit der Sanierung der Straße. Es ist nicht die einzige Baumaßnahme, deren Ablauf Michael Bauhammer, Leiter der Tiefbauabteilung, im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Was für die Bewohner wichtig ist.

Wie berichtet, sollen die Straßen erneuert werden. In der Münzgasse wird zunächst die Asphaltschicht abgefräst. Das bestehende Altstadtpflaster wird ausgebaut und zwischengelagert – denn das soll später wiederverwendet werden. "Die ganze Straße wird 60, 70 Zentimeter ausgehoben und neuer, frostsicherer Schotter eingebaut", schildert Bauhammer. Vor Ort gibt es auch noch ein paar Dachständer für Stromleitungen, diese werden abgebaut und dafür Erdkabel von der Netze ODR verlegt. Ebenso kommen Glasfaserkabel in die Erde – ein Hinweis des Abteilungsleiters: "Wer Interesse hat, hat jetzt die Gelegenheit, einen Glasfaseranschluss zu bekommen." Dafür sollen sich Interessierte entweder bei der Stadt oder der Telekom melden.