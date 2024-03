19-Jähriger verliert bei Unterschneidheim die Kontrolle über sein Auto

Zwischen Unterschneidheim und Tannhausen kommt der junge Mann in einer Linkskurve von der Straße ab. Er wird bei dem Unfall leicht verletzt

Auf der Landstraße 2221 zwischen Unterschneidheim und Tannhausen hat ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der junge Mann gegen 15.45 Uhr in einer Linkskurve von der Straße ab. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen und einen Baum. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch