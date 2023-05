17-jährige Zweiradfahrerin wird bei Unfall verletzt

Die Jugendliche kommt mit ihrem Leichtkraftrad von der Straße ab. Sie muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 17-Jährige ist bei einem Unfall zwischen Unterschneidheim und Tannhausen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Jugendliche am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, mit ihrem Leichtkraftrad auf der L2221 in Fahrtrichtung Tannhausen. In einer Linkskurve kann sie nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr sei einen Leitpfosten und ein weiteres Verkehrszeichen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Schaden an ihrem Fahrzeug wird auf circa 2500 Euro geschätzt. (AZ)